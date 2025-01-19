Аналитики рассказали, стоит ли ожидать девальвации рубля в 2025 году

«РБК Инвестиции»: в 2025 году резкой девальвации рубля не предвидится
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Аналитики не нашли предпосылок для резкой девальвации рубля
Аналитики не нашли предпосылок для резкой девальвации рубля Фото:

В 2025 году рубль может умеренно ослабнуть, но существенной девальвации не предвидится. Основными факторами, влияющими на курс национальной валюты, станут действия Минфина и Центрального банка России, а также спрос на валюту со стороны импортеров, считает аналитик «Финам» Александр Потавин.

«В начале года ожидается снижение спроса на валюту — этот фактор может качнуть баланс на валютном рынке в пользу более крепкого курса рубля. Если в последующем ЦБ продолжит покупки валюты (юани) на отрытом рынке, то рубль вновь станет слабеть», — рассказал эксперт в беседе с «РБК Инвестициями».

Также на ослабление рубля могут повлиять снижение экспорта и сохранение стабильного уровня импорта, добавила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. В то же время Потавин отмечает, что к концу 2025 году доллар может вырасти до 115-120 рублей, но сильное ослабление рубля не произойдет благодаря ряду защитных факторов, таких как положительный торговый баланс и высокие процентные ставки в России.

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В 2025 году рубль может умеренно ослабнуть, но существенной девальвации не предвидится. Основными факторами, влияющими на курс национальной валюты, станут действия Минфина и Центрального банка России, а также спрос на валюту со стороны импортеров, считает аналитик «Финам» Александр Потавин. «В начале года ожидается снижение спроса на валюту — этот фактор может качнуть баланс на валютном рынке в пользу более крепкого курса рубля. Если в последующем ЦБ продолжит покупки валюты (юани) на отрытом рынке, то рубль вновь станет слабеть», — рассказал эксперт в беседе с «РБК Инвестициями». Также на ослабление рубля могут повлиять снижение экспорта и сохранение стабильного уровня импорта, добавила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. В то же время Потавин отмечает, что к концу 2025 году доллар может вырасти до 115-120 рублей, но сильное ослабление рубля не произойдет благодаря ряду защитных факторов, таких как положительный торговый баланс и высокие процентные ставки в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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