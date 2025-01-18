18 января 2025

Новые автобусы-гармошки начали работать в Перми. Видео

Автобусы-гармошки начали курсировать по маршруту № 50 в Перми
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Первые автобусы особо большого класса перевозят пассажиров на 50-м маршруте
Первые автобусы особо большого класса перевозят пассажиров на 50-м маршруте Фото:

На улицы Перми вернулись автобусы особо большого класса вместимости. В воскресенье, 19 января, 16 из 35 автобусов-гармошек вышли на маршрут №50, который связывает микрорайоны Крохалева и Парковый. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

«Сегодня на маршруте №50 убедился лично, что новые автобусы готовы для комфортных и безопасных поездок. Главе города Эдуарду Соснину поручил в ближайшее время внедрить автобусы особо большого класса на маршруты в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. К концу 2025 года в краевой столице будут курсировать почти 100 автобусов-гармошек. Они будут работать на самых загруженных маршрутах города», — написал глава региона

В конце 2024 года в город прибыли 35 автобусов особо большого класса. Они могут вместить 180 пассажиров — на 50 больше, чем автобусы большого класса. Салон утеплен и шумоизолирован, что обеспечит комфортную поездку зимой. Установлено 11 валидаторов для оплаты проезда вместо четырех. Водители МУП «Пермгорэлектротранс», который работает на 50-м маршруте, также прошли специальную стажировку, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров. Отмечается, что обновление автобусного парка происходит парк благодаря сотрудничеству с федеральными властями и программе льготного лизинга ГТЛК. 

Маршруты, на которых будут курсировать «гармошки», выбраны на основе их загруженности и дорожных условий. Новые автобусы будут работать также на маршрутах № 1, 14, 15, 27 и 53. Последний раз два автобуса «с гармошкой» курсировали по улицам Перми в 2019 году.

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На улицы Перми вернулись автобусы особо большого класса вместимости. В воскресенье, 19 января, 16 из 35 автобусов-гармошек вышли на маршрут №50, который связывает микрорайоны Крохалева и Парковый. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.  «Сегодня на маршруте №50 убедился лично, что новые автобусы готовы для комфортных и безопасных поездок. Главе города Эдуарду Соснину поручил в ближайшее время внедрить автобусы особо большого класса на маршруты в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. К концу 2025 года в краевой столице будут курсировать почти 100 автобусов-гармошек. Они будут работать на самых загруженных маршрутах города», — написал глава региона В конце 2024 года в город прибыли 35 автобусов особо большого класса. Они могут вместить 180 пассажиров — на 50 больше, чем автобусы большого класса. Салон утеплен и шумоизолирован, что обеспечит комфортную поездку зимой. Установлено 11 валидаторов для оплаты проезда вместо четырех. Водители МУП «Пермгорэлектротранс», который работает на 50-м маршруте, также прошли специальную стажировку, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров. Отмечается, что обновление автобусного парка происходит парк благодаря сотрудничеству с федеральными властями и программе льготного лизинга ГТЛК.  Маршруты, на которых будут курсировать «гармошки», выбраны на основе их загруженности и дорожных условий. Новые автобусы будут работать также на маршрутах № 1, 14, 15, 27 и 53. Последний раз два автобуса «с гармошкой» курсировали по улицам Перми в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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