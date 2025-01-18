Спасатели потушили пожар
Спасатели МЧС вывели из общежития в Шадринске (Курганская область), где возник пожар, 51 человека. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«В пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. Пожарные спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожар тушили 28 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц техники. Причины пожара устанавливаются, отметили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!