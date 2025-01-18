18 января 2025

В Шадринске сотрудники МЧС спасли десятки жильцов на пожаре в общежитии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели потушили пожар
Спасатели потушили пожар Фото:

Спасатели МЧС вывели из общежития в Шадринске (Курганская область), где возник пожар, 51 человека. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«В пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. Пожарные спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили 28 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц техники. Причины пожара устанавливаются, отметили в МЧС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели МЧС вывели из общежития в Шадринске (Курганская область), где возник пожар, 51 человека. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «В пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. Пожарные спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар тушили 28 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц техники. Причины пожара устанавливаются, отметили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...