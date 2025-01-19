Путин обратился к Лукашенко из-за предстоящих выборов

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и пожелал ему удачи на президентских выборах, которые запланированы на 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин поговорил по телефону с Лукашенко, пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах», — написали на официальном сайте Кремля. Подробности диалога пока не раскрываются.
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