Путин обратился к Лукашенко из-за предстоящих выборов

Путин поговорил с Лукашенко
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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и пожелал ему удачи на президентских выборах, которые запланированы на 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин поговорил по телефону с Лукашенко, пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах», — написали на официальном сайте Кремля. Подробности диалога пока не раскрываются.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и пожелал ему удачи на президентских выборах, которые запланированы на 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Путин поговорил по телефону с Лукашенко, пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах», — написали на официальном сайте Кремля. Подробности диалога пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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