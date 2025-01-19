В Швейцарии разблокируют часть активов олигарха Усманова

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Усманову разблокировали более 6 миллионов активов в Швейцарии
Усманову разблокировали более 6 миллионов активов в Швейцарии Фото:

В Швейцарии разблокированы активы на сумму свыше 6,5 миллионов евро, принадлежащие трастам, основанным российским миллиардером Алишером Усмановым. Средства, находившиеся на счетах в банке Credit Suisse, были разморожены для оплаты счетов за обслуживание двух вертолетов во Франции и особняка в Лондоне.

«Попавший под санкции мультимиллиардер Алишер Усманов смог использовать более шести миллионов евро с заблокированных счетов Credit Suisse», — уточняет швейцарская газета Tages-Anzeiger. В официальном постановлении SECO утверждается, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» самим Усмановым или его сестрой. Активы были выделены для поддержания двух вертолетов во Франции, а также для обслуживания недвижимости, оцененной в 50 миллионов долларов. Отмечены также задолженности по оплате ремонтных работ в загородной резиденции, расположенной в Суррее, неподалеку от Лондона.

Газета также отмечает, что Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии может разблокировать активы в исключительных случаях. Например, это возможно, если затронутые санкциями лица демонстрируют затруднительное положение или необходимость выполнения условий старых контрактов.

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В Швейцарии разблокированы активы на сумму свыше 6,5 миллионов евро, принадлежащие трастам, основанным российским миллиардером Алишером Усмановым. Средства, находившиеся на счетах в банке Credit Suisse, были разморожены для оплаты счетов за обслуживание двух вертолетов во Франции и особняка в Лондоне. «Попавший под санкции мультимиллиардер Алишер Усманов смог использовать более шести миллионов евро с заблокированных счетов Credit Suisse», — уточняет швейцарская газета Tages-Anzeiger. В официальном постановлении SECO утверждается, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» самим Усмановым или его сестрой. Активы были выделены для поддержания двух вертолетов во Франции, а также для обслуживания недвижимости, оцененной в 50 миллионов долларов. Отмечены также задолженности по оплате ремонтных работ в загородной резиденции, расположенной в Суррее, неподалеку от Лондона. Газета также отмечает, что Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии может разблокировать активы в исключительных случаях. Например, это возможно, если затронутые санкциями лица демонстрируют затруднительное положение или необходимость выполнения условий старых контрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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