18 января 2025

В Екатеринбурге загадочно пропал боец СВО из Омска

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец не выходит на связь с родственниками (архивное фото)
Боец не выходит на связь с родственниками (архивное фото) Фото:

Участник российской спецоперации на Украине из Омска Дмитрий пропал в Екатеринбурге. С заявлением в полицию обратился его сын, рассказал URA.RU источник в военной среде.

По его данным, мужчина приехал в столицу Урала в середине прошлой недели. В 32-й военный городок его не пустили, заподозрив, что он пьян. Дмитрий поехал в хостел у ЖД-вокзала.

«С тех пор, как он покинул хостел, его не видели. Раньше Дмитрий так не пропадал», — передал собеседник.

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Участник российской спецоперации на Украине из Омска Дмитрий пропал в Екатеринбурге. С заявлением в полицию обратился его сын, рассказал URA.RU источник в военной среде. По его данным, мужчина приехал в столицу Урала в середине прошлой недели. В 32-й военный городок его не пустили, заподозрив, что он пьян. Дмитрий поехал в хостел у ЖД-вокзала. «С тех пор, как он покинул хостел, его не видели. Раньше Дмитрий так не пропадал», — передал собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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