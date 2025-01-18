В Екатеринбурге загадочно пропал боец СВО из Омска

Боец не выходит на связь с родственниками (архивное фото)
Участник российской спецоперации на Украине из Омска Дмитрий пропал в Екатеринбурге. С заявлением в полицию обратился его сын, рассказал URA.RU источник в военной среде.
По его данным, мужчина приехал в столицу Урала в середине прошлой недели. В 32-й военный городок его не пустили, заподозрив, что он пьян. Дмитрий поехал в хостел у ЖД-вокзала.
«С тех пор, как он покинул хостел, его не видели. Раньше Дмитрий так не пропадал», — передал собеседник.
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