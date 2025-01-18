Тюменцы пожаловались, что не могут получить свои лотерейные выигрыши

Жители Тюмени столкнулись с неприятной проблемой — невозможность получения выигрыша в торговых точках «Столото». Они утверждают, что в продавцы говорят, что в кассах нет денег, поэтому не могут воспроизвести выплату.
«Нет денег на выплату выигрыша. Каждый день слышу сказку о том, что налички нет», — пишет тюменка отзыв об одном из таких островков в 2GIS. «Пришёл за выигрышем, говорят денег нет. И так по системе в целом. Ответы на отзывы, что „так бывает“ считаю каким-то детским лепетом», — рассказывает горожанин о другой точке. Также люди жалуются, что не могут забрать приз, даже в 100 рублей.
В самом же «Столото» в ответе на жалобы пояснили, что в 2025 году был побит рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже. Из-за огромного количества победителей в одном городе в точках был увеличен лимит накопления денежных средств, однако продавцы все-таки могут столкнуться с нехваткой наличных в кассе по независящим от них причинам.
Также компания рассказала 72.RU, что с 1 по 15 января в call-центр «Столото» поступило 280 обращений по теме выплаты выигрышей в торговой точке, 219 из них — жалобы. Со всеми обращениями проводится работа.
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