Когда поститься православным: календарь главных постов в 2025 году

Ежегодно верующие люди несколько раз ограничивают себя в пище, посвящая эти дни укреплению своей веры и духовному росту. Существует четыре многодневных поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. URA.RU рассказывает, когда поститься в 2025 году.
Когда Великий пост в 2025 году
Великий пост — самый главный и строгий в году. Он длится 48 дней: первые шесть недель установлены в память о сорока днях, которые Христос провел в пустыне в молитвах, а последняя, Страстная неделя, посвящена последним дням земной жизни Иисуса.
Пост начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Особенно строго соблюдается первая и последняя неделя поста. Во время него верующие не только ограничивают себя в пище, но и отказываются от многих развлечений, посвящая это время очищению души от грехов.
Великий пост — один из самых строгих в православии. В чистый понедельник верующие совсем отказываются от пищи. В понедельник, среду и пятницу разрешается есть воду, хлеб, фрукты и овощи. Во вторник и четверг можно есть горячую пище без масла. В субботу и воскресенье на стол можно ставить блюда с растительным маслом. Лишь 7 и 13 апреля разрешается есть рыбу, а 12 апреля — рыбную икру.
Когда Петров пост в 2025 году
Петров пост — первый из двух летних постов, которые приходятся на 2025 год. Верующие ограничивают себя в пище в честь святых апостолов, которые готовили себя к всемирной проповеди Евангелия постом и молитвой.
В 2025 году Петров пост начинается 16 июня и заканчивается 11 июля. Петров пост не такой строгий: церковный устав предписывает отказаться лишь от мясной и молочной пищи каждый день, а по средам и пятницам — не есть рыбу.
Когда Успенский пост в 2025 году
Успенский пост начинается через месяц после Петрова поста. Он посвящен Божьей Матери, которая пребывала в посте и молитве перед тем, как отправилась на небо.
Второй летний пост длится всего две недели. В 2025 году он пройдет с 14 по 27 августа.
Когда Рождественский пост в 2025 году
Последний многодневный пост в 2025 году называется Рождественский пост, а также Филиппов пост или Филипповки. Он посвящен апостолу Филиппу, а рождественским называется, так как ограничения заканчиваются перед Рождеством Христовым.
Рождественский пост продлится с 28 ноября до 6 января 2026 года. Ограничивая себя в пище, верующие благодарят бога за земные плоды, которые он принес в этом году, а также готовятся к празднику рождения Христа.
Зачем поститься: мнение священника
Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии священник Вячеслав Ланский объяснил, зачем нужно ограничивать себя в пище во время поста. «Пост — один из прекрасных инструментов, которые помогают человеку выйти за рамки привычного уклада жизни. В условиях дефицита калорий и духовных ограничений легче увидеть свой подлинный лик, а не старательно создаваемую иллюзорную маску о себе», — отметил священник.
Вячеслав Ланский отметил, что узнав себя в пост, можно осознать свои недостатки, чтобы в будущем обращать на них внимание и становиться лучше. Такой подход может помочь каждому, в том числе и тем, кто не относит себя к христианам.
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