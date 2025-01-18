Знахарь Алексей Суродеев (он же Сенсей и Леша-Колдун), экс-помощник свердловского вора в законе Трофы (Андрея Трофимова), за несколько дней до смертельного конфликта ушел в запой. Об этом со ссылкой на жену Суродеева рассказал бывший криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), подозреваемый в преступлении, передает корреспондент URA.RU из зала Березовского райсуда.
По словам Овчины, недавно Суродеев, обладавший (по словам Овчины) экстрасенсорными способностями, буквально за один прием поставил его на ноги — когда обычные врачи не могли. И Овчина в начале января решил отблагодарить. «Я приехал поздравить его с Новым годом. Утром на следующий день я был под капельницей. Мне позвонили, сказали: „Вот дядю Лешу порезали“. А в тот день его жена Лера жаловалась, что он с 30 декабря пьет, практически ничего не делает», — рассказал Овчинников.
Он также отметил, что с уважением относился к Суродееву. «У нас были отношения пациент-врач. Он меня лечил, помогал очень сильно. В прошлом меня с ним ничего не связывало. Фамилию Суродеев я узнал только от следователя», — заверил Овчина.
Суд отправил его под стражу до 7 марта. Сам он считает, что уголовное дело сфабриковано. По версии следствия, преступление произошло 5 января во время застолья — на фоне личной неприязни. Сам Овчинников сказал, что не употреблял в ту роковую ночь алкоголь, хотя Суродеев предлагал.
С ножевыми ранениями Колдун попал в больницу. Через несколько дней он умер. Овчину задержали 17 января в госпитале ветеранов. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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