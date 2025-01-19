Закрытую бухту, в которой находится корма танкера «Волганефть-239», полностью очистили от мазута, у самой кормовой части установлено два километра боновых заграждений. В месте разлома кормы установлен водонепроницаемый материал для герметизации бортовых балластных отсеков. О том, как сегодня выглядят пляжи Анапы и как проходит спасение запачканных мазутом птиц — в материале URA.RU.
За прошедшие сутки суда Морспасслужбы обследовали около 320 квадратных километров береговых линий Анапы и Крыма, написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. С момента экологической катастрофы, спасателям удалось собрать более 40 тонн нефтесодержащих отходов в Керченском проливе, Анапе и акватории порта Севастополь.
Основная масса мазута уже прошла, но ожидается еще несколько выбросов из-за штормов, заявил эколог, член комиссии общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев в беседе с aif.ru. Он подчеркнул, что в апреле-мае в районе Анапы ожидается еще один, последний, большой выброс мазута.
Ежедневно в волонтерские центры обращаются от 150 до 200 людей, желающих помочь в очистке береговой линии и спасении птиц. На сегодняшний день работает 6 центров по спасению птиц. Четыре закреплены за Анапой, один — в Темрюкском районе, один — в Новороссийске. При этом все центры по спасению птиц обеспечены всем необходимым и готовы к любым ситуациям, заявил замгубернатора Краснодарского края Роман Лузинов, его слова публикует оперштаб. По его словам, постепенно количество птиц начинает снижаться, но центры продолжают работать в круглосуточном режиме.
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