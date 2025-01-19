Девятиклассник собирался взорвать школу в Краснодарском крае

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Школьник из станицы Краснодарского края угрожал убить 11 учеников, которые его напрягают, а затем взорвать школу
Школьник из станицы Краснодарского края угрожал убить 11 учеников, которые его напрягают, а затем взорвать школу Фото:

В Краснодарском крае 15-летний школьник угрожал убийством 11 своих одноклассников и взрывом школы. Об этом стало известно после того, как аудиозапись с угрозами попала к одной из учительниц школы №2 станицы Выселки, сообщают telegram-каналы.

«Детей, которые меня напрягают, просто расстрелять... Там будет максимум человек 11 мертвых. Всех остальных — детей, учителей — вывести и взорвать ее...», — заявил ученик в своем обращении. Слова передает telegram-канал Baza.

После получения аудиозаписи учительница немедленно сообщила о случившемся правоохранительным органам. Сотрудники полиции быстро идентифицировали подозреваемого, им оказался ученик девятого класса. Сейчас с мальчиком работают следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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В Краснодарском крае 15-летний школьник угрожал убийством 11 своих одноклассников и взрывом школы. Об этом стало известно после того, как аудиозапись с угрозами попала к одной из учительниц школы №2 станицы Выселки, сообщают telegram-каналы. «Детей, которые меня напрягают, просто расстрелять... Там будет максимум человек 11 мертвых. Всех остальных — детей, учителей — вывести и взорвать ее...», — заявил ученик в своем обращении. Слова передает telegram-канал Baza. После получения аудиозаписи учительница немедленно сообщила о случившемся правоохранительным органам. Сотрудники полиции быстро идентифицировали подозреваемого, им оказался ученик девятого класса. Сейчас с мальчиком работают следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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