Солдат украинских войск сбежал из учебного лагеря НАТО в Великобритании и вернулся на территорию, контролируемую Россией. Для бегства ему пришлось пройти около 70 километров пешком до Лондона, чтобы затем вылететь в РФ, рассказал сам сбежавший боец ВСУ Валерий Федорович С.
«Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали... Посмотрел по GPS куда надо идти и пошел: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то», — поделился Валерий в разговоре с РИА Новости.
Валерий рассказал, что еще по пути в Манчестер он начал получать текстовые сообщения от инструкторов учебного лагеря о том, что был начат поиск сбежавшего бойца. Он упомянул, что ему пришлось скрываться в кустах вдоль дороги во время проезда военной техники. После прибытия в Манчестер, Валерий продолжил свой путь до Лондона на электричке. Затем сбежавший боец ВСУ полетел в Москву через турецкую Анталию.
Валерий добавил, что его решение о побеге было мотивировано желанием сохранить собственную жизнь и не стрелять в живых людей. Он также отметил, что его возвращению обрадовалась мать, которая была встревожена участием сына в военных действиях.
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