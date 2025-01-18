В городе Реж (Свердловская область) ночью 18 января два парня убили 41-летнего мужчину ножом. Пытаясь скрыть следы, они подожгли тело. Нападавших уже задержали, сообщили в региональном управление СКР.
«Возле гаражного бокса, в районе улицы Северной, прохожими было обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения с признаками криминальной смерти в виде резаной раны головы, а также обугливания мягких тканей головы, туловища и конечностей. Установлены двое местных жителей 2003 и 2004 годов рождения», — отметили в ведомстве.
В СК региона сообщили, что оба парня были пьяны, когда вступили в конфликт с мужчиной. Они украли у жертвы мобильный телефон и банковскую карту. «Подозреваемые ранее не судимы. Первый из них — молодой человек работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй — комплектовщиком на складе коммерческого предприятия», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц». Следователи выясняют, причастны ли обвиняемые к другим преступлениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!