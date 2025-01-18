18 января 2025

Два свердловчанина жестоко убили мужчину и подожгли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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СК проводит расследование (архивное фото)
СК проводит расследование (архивное фото) Фото:

В городе Реж (Свердловская область) ночью 18 января два парня убили 41-летнего мужчину ножом. Пытаясь скрыть следы, они подожгли тело. Нападавших уже задержали, сообщили в региональном управление СКР.

«Возле гаражного бокса, в районе улицы Северной, прохожими было обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения с признаками криминальной смерти в виде резаной раны головы, а также обугливания мягких тканей головы, туловища и конечностей. Установлены двое местных жителей 2003 и 2004 годов рождения», — отметили в ведомстве.

В СК региона сообщили, что оба парня были пьяны, когда вступили в конфликт с мужчиной. Они украли у жертвы мобильный телефон и банковскую карту. «Подозреваемые ранее не судимы. Первый из них — молодой человек работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй — комплектовщиком на складе коммерческого предприятия», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц». Следователи выясняют, причастны ли обвиняемые к другим преступлениям.

СК проводит расследование
СК проводит расследование
Фото:

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В городе Реж (Свердловская область) ночью 18 января два парня убили 41-летнего мужчину ножом. Пытаясь скрыть следы, они подожгли тело. Нападавших уже задержали, сообщили в региональном управление СКР. «Возле гаражного бокса, в районе улицы Северной, прохожими было обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения с признаками криминальной смерти в виде резаной раны головы, а также обугливания мягких тканей головы, туловища и конечностей. Установлены двое местных жителей 2003 и 2004 годов рождения», — отметили в ведомстве. В СК региона сообщили, что оба парня были пьяны, когда вступили в конфликт с мужчиной. Они украли у жертвы мобильный телефон и банковскую карту. «Подозреваемые ранее не судимы. Первый из них — молодой человек работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй — комплектовщиком на складе коммерческого предприятия», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц». Следователи выясняют, причастны ли обвиняемые к другим преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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