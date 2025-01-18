18 января 2025

Снизились цены на аренду квартир в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя ставка на аренду «однушек» упала до 25,4 тысяч рублей
Средняя ставка на аренду «однушек» упала до 25,4 тысяч рублей Фото:

На рынке долгосрочной аренды квартир в Перми наблюдается сезонное снижение цен. За счет ограниченного спроса в период январских каникул за последний месяц средние показатели опустились, сообщают эксперты «Циан.Аналитики».

«В Перми средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе снизилась на 5,9% до 25,4 тысяч рублей в месяц. В декабре 2024 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 27 тысяч рублей. Аренда двухкомнатных квартир в Перми в январе снизилась на 0,3% с 37 до 36, 9 тысяч рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Уточняется, что за последний месяц средние показатели по городам-миллионникам России опустились примерно на один процент. Ожидается, что в феврале-марте на рынке начнется оживление, а цены могут стабилизироваться. 

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли ставки на посуточную аренду квартир. В конце декабря жилье подорожало на 10%, а в новогоднюю ночь действовала наценка в двукратном размере.

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На рынке долгосрочной аренды квартир в Перми наблюдается сезонное снижение цен. За счет ограниченного спроса в период январских каникул за последний месяц средние показатели опустились, сообщают эксперты «Циан.Аналитики». «В Перми средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе снизилась на 5,9% до 25,4 тысяч рублей в месяц. В декабре 2024 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 27 тысяч рублей. Аренда двухкомнатных квартир в Перми в январе снизилась на 0,3% с 37 до 36, 9 тысяч рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Уточняется, что за последний месяц средние показатели по городам-миллионникам России опустились примерно на один процент. Ожидается, что в феврале-марте на рынке начнется оживление, а цены могут стабилизироваться.  Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли ставки на посуточную аренду квартир. В конце декабря жилье подорожало на 10%, а в новогоднюю ночь действовала наценка в двукратном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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