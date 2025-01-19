Дерматолог назвала самый эффективный способ использования коллагена

Коллаген эффективен в борьбе с морщинами, если его правильно применять. Об этом сообщила дерматолог Татьяна Егорова. По ее мнению, особенно полезными являются добавки и инъекции коллагена, которые уплотняют кожу и способствуют разглаживанию мелких морщин.
«Да, коллаген действительно помогает уплотнить кожу и разгладить сетку мелких морщин при правильном применении. Его лучше принимать внутрь в виде добавок или используя инъекции», — заявила Егорова в разговоре с «Ридусом». Применение коллагена в виде кремов также может быть полезным, хотя и менее эффективным по сравнению с инъекциями.
Дерматолог также отметила, что эффективность коллагена, получаемого из пищи, значительно ниже, чем того, который содержится в добавках. Кроме того, с возрастом уменьшается естественная выработка этого белка в организме, однако введенный извне коллаген стимулирует организм на увеличение собственного синтеза этого важного компонента. Специалист утверждает, что дозировка коллагена должна определяться с учетом индивидуальных характеристик человека, включая возраст, вес и состояние питания.
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