Челябинского мобилизованного осудили на три года за 24 дня самоволки

Челябинского мобилизованного осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Мобилизованный рядовой Г., не имея уважительных причин, 1 июля 2024 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части, расположенный в Челябинской области. Он стал проживать в г. Буинске Республики Татарстан до возвращения на службу 24 июля того же года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Военным судом рядовой был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима.
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