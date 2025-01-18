18 января 2025

Челябинского мобилизованного осудили на три года за 24 дня самоволки

Челябинского мобилизованного осудили на три года за 24 дней самоволки
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованного приговорили к трем годам колонии
Мобилизованного приговорили к трем годам колонии Фото:

Челябинского мобилизованного осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Мобилизованный рядовой Г., не имея уважительных причин, 1 июля 2024 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части, расположенный в Челябинской области. Он стал проживать в г. Буинске Республики Татарстан до возвращения на службу 24 июля того же года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Военным судом рядовой был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима.

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Челябинского мобилизованного осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Мобилизованный рядовой Г., не имея уважительных причин, 1 июля 2024 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части, расположенный в Челябинской области. Он стал проживать в г. Буинске Республики Татарстан до возвращения на службу 24 июля того же года», — говорится в сообщении пресс-службы. Военным судом рядовой был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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