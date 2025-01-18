В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

В ЯНАО 20 января прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу.
«20 января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северный 7-12 метров в секунду. Ночью в Приуральском и Шурышкарском районах порывы 15-17 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
В ЯНАО в день Крещения прогнозируется еще более сильное похолодание. Порозы продлятся до 22 января — температура может опуститься до -44 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!