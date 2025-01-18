18 января 2025
17 января 2025

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду
В ЯНАО порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 20 января прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу.

«20 января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северный 7-12 метров в секунду. Ночью в Приуральском и Шурышкарском районах порывы 15-17 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

В ЯНАО в день Крещения прогнозируется еще более сильное похолодание. Порозы продлятся до 22 января — температура может опуститься до -44 градусов.

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В ЯНАО 20 января прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу. «20 января на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северный 7-12 метров в секунду. Ночью в Приуральском и Шурышкарском районах порывы 15-17 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. В ЯНАО в день Крещения прогнозируется еще более сильное похолодание. Порозы продлятся до 22 января — температура может опуститься до -44 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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