В Киеве в студии радиостанции украинской армии «Армия FM» произошел взрыв боеприпаса, в результате чего пострадала радиоведущая. Об этом сообщили на телеканале Украины «Общественное».
«В Киеве в студии радиостанции „Армия FM“ взорвался боеприпас. Радиоведущую госпитализировали», — написали в telegram-канале «Общественного». Согласно предварительной информации от украинской полиции, взорвавшийся объект являлся армейским взрывателем и использовался как экспонат. Детали происшествия и состояние пострадавшей пока неизвестны.
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