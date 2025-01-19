В Киеве в студии радиостанции «Армия FM» взорвался боеприпас

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В студии радиостанции «Армия FM» в Киеве произошел взрыв
В студии радиостанции «Армия FM» в Киеве произошел взрыв Фото:

В Киеве в студии радиостанции украинской армии «Армия FM» произошел взрыв боеприпаса, в результате чего пострадала радиоведущая. Об этом сообщили на телеканале Украины «Общественное».

«В Киеве в студии радиостанции „Армия FM“ взорвался боеприпас. Радиоведущую госпитализировали», — написали в telegram-канале «Общественного». Согласно предварительной информации от украинской полиции, взорвавшийся объект являлся армейским взрывателем и использовался как экспонат. Детали происшествия и состояние пострадавшей пока неизвестны.

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В Киеве в студии радиостанции украинской армии «Армия FM» произошел взрыв боеприпаса, в результате чего пострадала радиоведущая. Об этом сообщили на телеканале Украины «Общественное». «В Киеве в студии радиостанции „Армия FM“ взорвался боеприпас. Радиоведущую госпитализировали», — написали в telegram-канале «Общественного». Согласно предварительной информации от украинской полиции, взорвавшийся объект являлся армейским взрывателем и использовался как экспонат. Детали происшествия и состояние пострадавшей пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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