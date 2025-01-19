Американские пользователи массово выкладывают ролики, на которых они плачут и жалуются на блокировку сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в США. Также по всей стране люди звонят в службу спасения 911 из-за запрета видеосервиса в стране, сообщил американский журналист Ник Сортор.
Блогеры называют блокировку TikTok трагическим событием. Некоторые из них заявляют, что это был их единственный способ заработка, другие же сообщают, что никогда не простят правительство за то, что они поступили так и лишили миллионы людей части жизни. Они также заявляют, что больше никогда не поверят власти. Все эти слова сопровождаются слезами. Соответствующие кадры публикует telegram-канал «Газета.ru».
«По всей стране люди, паникующие из-за запрета TikTok, звонят в службу 911», — написал Сортор в соцсети X. Он призвал граждан не звонить в службу спасения по поводу блокировки видеосервиса, а также приложил аудиозапись сообщения от службы с просьбой проверить состояние звонившего, который признавался в любви к TikTok. По словам журналиста, видеосервис морально уничтожил многих людей.
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