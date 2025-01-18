Более 19 тысяч челябинцев окунулись в купели в Крещение

В Челябинской области более 19 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях 19 января. Статистику привело Главное Управление МЧС России по региону.
«По состоянию на 21:10 все купели закрыты, выставлены предупреждающие знаки и ограждения. В Крещенских купаниях приняли участие 19058 человек», — рассказали в областном министерстве.
На 51 официально открытой в регионе купели работали 743 человека и 248 единиц техники, сообщили в МЧС. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, служб спасения и медики. Происшествий зафиксировано не было.
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