18 января 2025

Более 19 тысяч челябинцев окунулись в купели в Крещение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области на Крещение работала 51 официальная купель
В Челябинской области на Крещение работала 51 официальная купель Фото:

В Челябинской области более 19 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях 19 января. Статистику привело Главное Управление МЧС России по региону.

«По состоянию на 21:10 все купели закрыты, выставлены предупреждающие знаки и ограждения. В Крещенских купаниях приняли участие 19058 человек», — рассказали в областном министерстве.

На 51 официально открытой в регионе купели работали 743 человека и 248 единиц техники, сообщили в МЧС. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, служб спасения и медики. Происшествий зафиксировано не было.

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В Челябинской области более 19 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях 19 января. Статистику привело Главное Управление МЧС России по региону. «По состоянию на 21:10 все купели закрыты, выставлены предупреждающие знаки и ограждения. В Крещенских купаниях приняли участие 19058 человек», — рассказали в областном министерстве. На 51 официально открытой в регионе купели работали 743 человека и 248 единиц техники, сообщили в МЧС. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, служб спасения и медики. Происшествий зафиксировано не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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