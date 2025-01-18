Пешеход попал под колеса автобуса, идя по краю проезжей части
В Челябинской области водитель межмуниципального автобуса вечером 19 января сбил пешехода. Он двигался по краю проезжей части, рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Водитель автобуса №597 (Челябинск — Троицк) совершил наезд на человека. Пешеход с признаками алкогольного опьянения двигался по краю проезжей части», — сообщили URA.RU в управлении.
Происшествие случилось на 128+500 км автодороги. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь.
ЧП произошло на безлюдной трассе
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