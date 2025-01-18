18 января 2025

На челябинской трассе автобус сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход попал под колеса автобуса, идя по краю проезжей части
Пешеход попал под колеса автобуса, идя по краю проезжей части Фото:

В Челябинской области водитель межмуниципального автобуса вечером 19 января сбил пешехода. Он двигался по краю проезжей части, рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Водитель автобуса №597 (Челябинск — Троицк) совершил наезд на человека. Пешеход с признаками алкогольного опьянения двигался по краю проезжей части», — сообщили URA.RU в управлении.

Происшествие случилось на 128+500 км автодороги. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь.

ЧП произошло на безлюдной трассе
ЧП произошло на безлюдной трассе
Фото:

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В Челябинской области водитель межмуниципального автобуса вечером 19 января сбил пешехода. Он двигался по краю проезжей части, рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Водитель автобуса №597 (Челябинск — Троицк) совершил наезд на человека. Пешеход с признаками алкогольного опьянения двигался по краю проезжей части», — сообщили URA.RU в управлении. Происшествие случилось на 128+500 км автодороги. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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