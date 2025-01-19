19 января 2025

На зимнике из ХМАО в Тюмень провалился грузовик. Фото

В ХМАО на зимнике провалился грузовик
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие случилось на зимней автодороге Урай - Тюмень
Происшествие случилось на зимней автодороге Урай - Тюмень Фото:

В ХМАО на одном из зимников провалился под лед грузовой автомобиль. Происшествие случилось на автодороге Урай — Тюмень, сообщили URA.RU читатели. 

«Сегодня на зимнике Урай-Тюмень около поселка Карабашка», — рассказал URA.RU один из читателей. Он также предоставил фотографию, на которой изображен грузовой автомобиль, который оказался наполовину в воде. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГК «Северавтодор» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало, что на зимниках в ХМАО из-за потепления ввели ограничения грузоподъемности. Их ввели до установления на территории округа устойчивых температур ниже -10 градусов.  

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В ХМАО на одном из зимников провалился под лед грузовой автомобиль. Происшествие случилось на автодороге Урай — Тюмень, сообщили URA.RU читатели.  «Сегодня на зимнике Урай-Тюмень около поселка Карабашка», — рассказал URA.RU один из читателей. Он также предоставил фотографию, на которой изображен грузовой автомобиль, который оказался наполовину в воде.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГК «Северавтодор» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало, что на зимниках в ХМАО из-за потепления ввели ограничения грузоподъемности. Их ввели до установления на территории округа устойчивых температур ниже -10 градусов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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