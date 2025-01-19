В ХМАО на одном из зимников провалился под лед грузовой автомобиль. Происшествие случилось на автодороге Урай — Тюмень, сообщили URA.RU читатели.
«Сегодня на зимнике Урай-Тюмень около поселка Карабашка», — рассказал URA.RU один из читателей. Он также предоставил фотографию, на которой изображен грузовой автомобиль, который оказался наполовину в воде.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГК «Северавтодор» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что на зимниках в ХМАО из-за потепления ввели ограничения грузоподъемности. Их ввели до установления на территории округа устойчивых температур ниже -10 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.