В ХМАО введены ограничения на зимниках из-за потепления

На территории Березовского и Октябрького районов ХМАО с 20:00 12 января введены ограничения грузоподъемности на зимниках. Ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор» сообщила в соцсети, что мероприятия связаны с потеплением в регионе до 0 градусов.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов с 20:00 часов 12.01.2025 на зимних автомобильных дорогах Березовского и Октябрьского районов будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Исключение — машины оперативных служб и рейсовых автобусов», — сообщается в telegram-канале организации.
Ограничение будет действовать до наступления устойчивой температуры воздуха ниже -10 градусов. Уточняется, что на зимних автодорогах Сергино — Андра, Приобье — Перегребное, Нарыкары — Мулигорт — Перегребное и Игрим — Светлый действуют посты регулирования дорожного движения.
Ранее власти округа перенесли сроки открытия автозимников в Югре на 15 января. Сроки сдвигаются не первый раз и связано это с теплой погодой в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!