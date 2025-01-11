11 января 2025
10 января 2025

В ХМАО введены ограничения на зимниках из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время на территории районов потеплеет до 0 градусов
В ближайшее время на территории районов потеплеет до 0 градусов Фото:

На территории Березовского и Октябрького районов ХМАО с 20:00 12 января введены ограничения грузоподъемности на зимниках. Ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор» сообщила в соцсети, что мероприятия связаны с потеплением в регионе до 0 градусов.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов с 20:00 часов 12.01.2025 на зимних автомобильных дорогах Березовского и Октябрьского районов будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Исключение — машины оперативных служб и рейсовых автобусов», — сообщается в telegram-канале организации.

Ограничение будет действовать до наступления устойчивой температуры воздуха ниже -10 градусов. Уточняется, что на зимних автодорогах Сергино — Андра, Приобье — Перегребное, Нарыкары — Мулигорт — Перегребное и Игрим — Светлый действуют посты регулирования дорожного движения.

Ранее власти округа перенесли сроки открытия автозимников в Югре на 15 января. Сроки сдвигаются не первый раз и связано это с теплой погодой в регионе.

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На территории Березовского и Октябрького районов ХМАО с 20:00 12 января введены ограничения грузоподъемности на зимниках. Ответственная за строительство зимних дорог компания «Северавтодор» сообщила в соцсети, что мероприятия связаны с потеплением в регионе до 0 градусов. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов с 20:00 часов 12.01.2025 на зимних автомобильных дорогах Березовского и Октябрьского районов будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Исключение — машины оперативных служб и рейсовых автобусов», — сообщается в telegram-канале организации. Ограничение будет действовать до наступления устойчивой температуры воздуха ниже -10 градусов. Уточняется, что на зимних автодорогах Сергино — Андра, Приобье — Перегребное, Нарыкары — Мулигорт — Перегребное и Игрим — Светлый действуют посты регулирования дорожного движения. Ранее власти округа перенесли сроки открытия автозимников в Югре на 15 января. Сроки сдвигаются не первый раз и связано это с теплой погодой в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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