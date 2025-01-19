19 января 2025
18 января 2025

«Ужасный запах фекалий»: на Уктусе высотку с детсадом затапливает стоками, коммунальщики бездействуют. Видео

В Екатеринбурге канализационные отходы затапливают 18-этажный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Запах из канализации проникает в квартиры (архивное фото)
Запах из канализации проникает в квартиры (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге высотку с детским садом на ул. Водоемной, 76 (жилой район Уктус) затапливает сточными водами из-за засоренной трубы, куда стекают фекалии с ближайших домов. Жильцы обвиняют коммунальщиков в бездействии.

«Произошел очередной засор канализации в ЖК „Просторы-2“ по ул. Водоемная. Засорена единственная труба канализации, куда стекают отходы с пяти домов. Сначала затопило подвал первого подъезда дома № 76. Если ничего не сделать, то нечистотами затопит еще два подвала, затем настанет очередь подземного паркинга. А это 18-этажный дом с детским садом на первом этаже. Лифты отключены, ужасный запах фекалий стоит и проникает в квартиры», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По словам жителей, к ним дважды в сутки выезжали сотрудники городского «Водоканала», но ничего не сделали. Также екатеринбуржцы недовольны работой управляющей компании «Территория», ведь за год у них каждый месяц были проблемы с засорами, прорывами труб и неработающими лифтами. Жильцы попросили помощи у прокуратуры и администрации города. URA.RU направило запросы в эти инстанции.

Также корреспондент агентства обратился за комментариями в управляющую компанию, которая должна следить за домом, и в «Водоканал» Екатеринбурга. Ответы ожидаются.

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В Екатеринбурге высотку с детским садом на ул. Водоемной, 76 (жилой район Уктус) затапливает сточными водами из-за засоренной трубы, куда стекают фекалии с ближайших домов. Жильцы обвиняют коммунальщиков в бездействии. «Произошел очередной засор канализации в ЖК „Просторы-2“ по ул. Водоемная. Засорена единственная труба канализации, куда стекают отходы с пяти домов. Сначала затопило подвал первого подъезда дома № 76. Если ничего не сделать, то нечистотами затопит еще два подвала, затем настанет очередь подземного паркинга. А это 18-этажный дом с детским садом на первом этаже. Лифты отключены, ужасный запах фекалий стоит и проникает в квартиры», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам жителей, к ним дважды в сутки выезжали сотрудники городского «Водоканала», но ничего не сделали. Также екатеринбуржцы недовольны работой управляющей компании «Территория», ведь за год у них каждый месяц были проблемы с засорами, прорывами труб и неработающими лифтами. Жильцы попросили помощи у прокуратуры и администрации города. URA.RU направило запросы в эти инстанции. Также корреспондент агентства обратился за комментариями в управляющую компанию, которая должна следить за домом, и в «Водоканал» Екатеринбурга. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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