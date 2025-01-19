19 января 2025
18 января 2025

В Челябинской области продают пионерлагерь под глэмпинг за 35 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В лагере есть спортивная площадка и футбольное поле
В лагере есть спортивная площадка и футбольное поле Фото:

В Карталинском районе Челябинской области выставили на продажу бывший пионерский лагерь. Его предлагают использовать под глэмпинг (домики на природе для туристов, — прим. ред.). Владелец назначил за объект цену в 35 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.

«Пиoнерский лагерь „Яснaя полянa“. Уникальная вoзможность для инвеcтиций. [Подходит] пoд глэмпинг. Также идеально под ретрит-центы, реабилитационный центр участников СВО и многое другое», — говорится на сайте «Авито».

Бывший лагерь расположен на территории 4,2 гектара около села Запасное. На участке размещены капитальные домики площадью 153 квадратных метра каждый, а также 3-этажное здание на 75 мест. Также имеется баня, котельная, прачечная, водонапорная башня и трансформатор, говорится в объявлении.

Как URA.RU писало ранее, в Увельском районе Челябинской области на продажу выставили водоем с рыбой. Продавец хочет выручить за объект пять миллионов рублей.

На территории лагеря находится 3-этажный дом и одноэтажные строения
На территории лагеря находится 3-этажный дом и одноэтажные строения
Фото:

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В Карталинском районе Челябинской области выставили на продажу бывший пионерский лагерь. Его предлагают использовать под глэмпинг (домики на природе для туристов, — прим. ред.). Владелец назначил за объект цену в 35 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «Пиoнерский лагерь „Яснaя полянa“. Уникальная вoзможность для инвеcтиций. [Подходит] пoд глэмпинг. Также идеально под ретрит-центы, реабилитационный центр участников СВО и многое другое», — говорится на сайте «Авито». Бывший лагерь расположен на территории 4,2 гектара около села Запасное. На участке размещены капитальные домики площадью 153 квадратных метра каждый, а также 3-этажное здание на 75 мест. Также имеется баня, котельная, прачечная, водонапорная башня и трансформатор, говорится в объявлении. Как URA.RU писало ранее, в Увельском районе Челябинской области на продажу выставили водоем с рыбой. Продавец хочет выручить за объект пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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