В Карталинском районе Челябинской области выставили на продажу бывший пионерский лагерь. Его предлагают использовать под глэмпинг (домики на природе для туристов, — прим. ред.). Владелец назначил за объект цену в 35 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.
«Пиoнерский лагерь „Яснaя полянa“. Уникальная вoзможность для инвеcтиций. [Подходит] пoд глэмпинг. Также идеально под ретрит-центы, реабилитационный центр участников СВО и многое другое», — говорится на сайте «Авито».
Бывший лагерь расположен на территории 4,2 гектара около села Запасное. На участке размещены капитальные домики площадью 153 квадратных метра каждый, а также 3-этажное здание на 75 мест. Также имеется баня, котельная, прачечная, водонапорная башня и трансформатор, говорится в объявлении.
Как URA.RU писало ранее, в Увельском районе Челябинской области на продажу выставили водоем с рыбой. Продавец хочет выручить за объект пять миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!