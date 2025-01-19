19 января 2025

Пономарев предложил РФС платить футболистам максимум 10 тысяч долларов в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Помомарева, футболисты получают значительно больше, чем основная масса населения
По мнению Помомарева, футболисты получают значительно больше, чем основная масса населения Фото:

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о необходимости снижения зарплат российских футболистов. По его словам, Российскому футбольному союзу следует ограничить оклады отечественных игроков до 10 тысяч долларов (около одного миллиона рублей) в месяц. Об этом сообщает Legalbet.

«Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — объяснил Владимир Пономарев свою позицию корреспонденту Legalbet.

Он уверен, что такие меры помогут футболистам более ответственно относиться к своим доходам и расходам. Пономарев также сравнил нынешние условия с теми, что были во время его карьеры, вспомнив о скромных заработках в прошлом. Он отметил, что в его время приходилось значительно труднее копить на значимые покупки, тогда как современные футболисты могут позволить себе практически любые траты.

Дебаты о зарплатах российских футболистов продолжаются уже долгое время. Ранее Дмитрий Живоглядов, бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН», выразил мнение, что суммы в 100 тысяч рублей в месяц недостаточно для жизни, учитывая потребности семьи с тремя детьми.

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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о необходимости снижения зарплат российских футболистов. По его словам, Российскому футбольному союзу следует ограничить оклады отечественных игроков до 10 тысяч долларов (около одного миллиона рублей) в месяц. Об этом сообщает Legalbet. «Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — объяснил Владимир Пономарев свою позицию корреспонденту Legalbet. Он уверен, что такие меры помогут футболистам более ответственно относиться к своим доходам и расходам. Пономарев также сравнил нынешние условия с теми, что были во время его карьеры, вспомнив о скромных заработках в прошлом. Он отметил, что в его время приходилось значительно труднее копить на значимые покупки, тогда как современные футболисты могут позволить себе практически любые траты. Дебаты о зарплатах российских футболистов продолжаются уже долгое время. Ранее Дмитрий Живоглядов, бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН», выразил мнение, что суммы в 100 тысяч рублей в месяц недостаточно для жизни, учитывая потребности семьи с тремя детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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