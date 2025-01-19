Пономарев предложил РФС платить футболистам максимум 10 тысяч долларов в месяц

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о необходимости снижения зарплат российских футболистов. По его словам, Российскому футбольному союзу следует ограничить оклады отечественных игроков до 10 тысяч долларов (около одного миллиона рублей) в месяц. Об этом сообщает Legalbet.
«Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — объяснил Владимир Пономарев свою позицию корреспонденту Legalbet.
Он уверен, что такие меры помогут футболистам более ответственно относиться к своим доходам и расходам. Пономарев также сравнил нынешние условия с теми, что были во время его карьеры, вспомнив о скромных заработках в прошлом. Он отметил, что в его время приходилось значительно труднее копить на значимые покупки, тогда как современные футболисты могут позволить себе практически любые траты.
Дебаты о зарплатах российских футболистов продолжаются уже долгое время. Ранее Дмитрий Живоглядов, бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН», выразил мнение, что суммы в 100 тысяч рублей в месяц недостаточно для жизни, учитывая потребности семьи с тремя детьми.
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