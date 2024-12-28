Российский футболист заявил, что не прожил бы на 100 тысяч в месяц

Бывший защитник футбольных клубов «Локомотив» и «Пари НН» Дмитрий Живоглядов не смог бы прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил в ходе своего интервью.
«Да, я иногда читаю, что ребята [футболисты] называют сумму 30 тысяч и вообще до 100 тысяч рублей... На своем примере скажу, что я бы так не смог — у меня трое детей», — поделился Живоглядов. Его слова передает интернет-портал «Чемпионат».
Футболист, отвечая на вопрос журналиста, также рассказал, что не знает свой точный ежемесячный расход. Однако он подчеркнул, что эта сумма однозначно меньше одного миллиона рублей.
Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко пожаловался на высокие цены на продукты в магазине. В ответ на это депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказал резкую критику в адрес футболиста. Об этом писал телеканал «Царьград».
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