Глава депспорта ХМАО попала в украинскую базу «Миротворец»

Глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух попала в украинскую базу «Миротворец». В базе публикуются данные людей, которых на Украине считают врагами.
«Конух, как директор департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, принимала участие в организации и проведении Зимних игр паралимпийцев „Мы вместе спорт“ в Ханты-Мансийске. Принимала участие в организации и проведении спортивного мероприятия „Герои нашего времени“, — сообщает „Миротворец“ причину занесения Софьи Конух.
В обоих мероприятиях принимали участие бойцы СВО. Они были там в качестве спортсменов и почетных гостей.
Вместе с Конух в базу попал ее заместитель Михаил Вторушин, который участвовал в организации Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт». Оказались в базе и директор АО «Юграмегаспорт» Артем Сухорущенко вместе со своим замом Владимиром Романовым. Их занесли туда за передачу гуманитарного груза участникам СВО.
Ранее URA.RU сообщало, что в базу данных «Миротворец» попал генсек ООН Антониу Гутерреш из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала базу данных «списком на уничтожение».
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