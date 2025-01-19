19 января 2025
18 января 2025

Глава депспорта ХМАО попала в украинскую базу «Миротворец»

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава депспорта ХМАО попала в базу данных «Миротворец»
Глава депспорта ХМАО попала в базу данных «Миротворец» Фото:

Глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух попала в украинскую базу «Миротворец». В базе публикуются данные людей, которых на Украине считают врагами.

«Конух, как директор департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, принимала участие в организации и проведении Зимних игр паралимпийцев „Мы вместе спорт“ в Ханты-Мансийске. Принимала участие в организации и проведении спортивного мероприятия „Герои нашего времени“, — сообщает „Миротворец“ причину занесения Софьи Конух.

В обоих мероприятиях принимали участие бойцы СВО. Они были там в качестве спортсменов и почетных гостей. 

Вместе с Конух в базу попал ее заместитель Михаил Вторушин, который участвовал в организации Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт». Оказались в базе и директор АО «Юграмегаспорт» Артем Сухорущенко вместе со своим замом Владимиром Романовым. Их занесли туда за передачу гуманитарного груза участникам СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что в базу данных «Миротворец» попал генсек ООН Антониу Гутерреш из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала базу данных «списком на уничтожение». 

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Глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Софья Конух попала в украинскую базу «Миротворец». В базе публикуются данные людей, которых на Украине считают врагами. «Конух, как директор департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, принимала участие в организации и проведении Зимних игр паралимпийцев „Мы вместе спорт“ в Ханты-Мансийске. Принимала участие в организации и проведении спортивного мероприятия „Герои нашего времени“, — сообщает „Миротворец“ причину занесения Софьи Конух. В обоих мероприятиях принимали участие бойцы СВО. Они были там в качестве спортсменов и почетных гостей.  Вместе с Конух в базу попал ее заместитель Михаил Вторушин, который участвовал в организации Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт». Оказались в базе и директор АО «Юграмегаспорт» Артем Сухорущенко вместе со своим замом Владимиром Романовым. Их занесли туда за передачу гуманитарного груза участникам СВО. Ранее URA.RU сообщало, что в базу данных «Миротворец» попал генсек ООН Антониу Гутерреш из-за участия в саммите БРИКС в Казани. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала базу данных «списком на уничтожение». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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