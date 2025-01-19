Дональд Трамп, выдвигаясь на пост президента США, обещал добиться прекращения огня на Украине за 24 часа. Однако эти слова оказалось излишне громким, они подорвали позицию Киева, заявил сенатор Ричард Блюменталь.
«Военные конфликты не могут быть урегулированы напыщенностью. Недостающим звеном в мышлении Трампа является непонимание того, что украинцы достигнут урегулирования только в том случае, если они будут сидеть за столом переговоров с позиции силы. Он фактически подорвал их позиции, и это одна из причин, почему он не достиг решения до своей инаугурации», — заявил Ричард Блюменталь, его слова приводит The New York Times. Кроме того, с момента избрания Дональда Трампа в ноябре не было предпринято серьезных усилий для завершения конфликта.
Ранее будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц заявил о решительных намерениях новой администрации прекратить конфликт на Украине. Во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что российско-украинский конфликт является ошибкой, которую допустил Байден. По словам Трампа, он мог бы положить конец противостоянию в течение 24 часов, однако необходимое для достижения мира время увеличилось. Теперь, согласно новым обещаниям, украинский кризис будет решен в течение шести месяцев.
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