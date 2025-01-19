Украинские чиновники назвали катастрофической ошибкой стремление избранного президента США Дональда Трампа к скорейшему завершению конфликта. Они беспокоятся из-за заявления спецпредставителя Трампа Кита Келлога о возможном достижении мира за 100 дней, пишут американские СМИ со ссылкой на официальных лиц Киева.
«Принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как она восстановит преимущество на поле боя, станет катастрофической ошибкой», — сообщает издание The Telegraph со ссылкой на официальные лица в Киеве. Там отметили, что сроки достижения мира от Келлога в 100 дней вызвали «глубокую обеспокоенность» среди чиновников в Киеве. Вследствие этого, украинский лидер Владимир Зеленский стремится доказать Трампу, что ВСУ необходимо получить больших выгод перед переговорами с помощью захвата больших территорий в Курской области. Также в издании привели слова вице-премьер-министра Елены Сотник о том, что в переговорах не должны участвовать только РФ и США, но и Украина и ее европейские партнеры, в особенности Великобритания.
Ранее стало известно, что Зеленский стремится открыть «второй фронт» против России с помощью лести Трампу. По словам украинского лидера, только избранный президент США может достичь мира и что-то противопоставить России.
Во время своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что российско-украинский конфликт является ошибкой, которую допустил президент США Джо Байден. По словам Трампа, он мог бы положить конец противостоянию в течение 24 часов, однако по мере развития ситуации необходимое для достижения мира время увеличилось.
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