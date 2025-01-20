В Госдуме заявили о внеплановом повышении пенсий весной-летом 2025 года

В России необходимо внепланово увеличить пенсии на 2-3%. Об этом заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.
«Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом — вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2-3%», — сообщил Валерий Тумин. Его слова передает «Газета.Ru».
При этом он подчеркнул, что вероятнее всего произойдет индексация пенсий для неработающих пенсионеров, поскольку они относятся к наиболее уязвимой категории населения. Также планируется поддержка работающих пенсионеров, чьи выплаты будут увеличены впервые с 2016 года, добавил Тумин.
Ранее стало известно, что в 2025 году индексация социальных пенсий составит 14,75% и затронет всех ее получателей. По словам члена комитета Госдумы по соцполитике Светланы Бессараб, выплаты не могут быть ниже прожиточного минимума. На данный момент этот показатель составляет 17 733 рубля.
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