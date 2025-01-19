19 января 2025
18 января 2025

В ЯНАО на Крещение пропала 82-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О местоположении женщины неизвестно с 19 января
О местоположении женщины неизвестно с 19 января Фото:

В ЯНАО разыскивают 82-летнюю жительницу Надыма. О местоположении женщины неизвестно с 19 января, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО) «Ямал».

«Помогите найти человека! Пропала Шарова Нина Даниловна, 82 года. С 19 января этого года её местонахождение неизвестно», — рассказали в telegram-канале ДПСО «Ямал».

Нина Шарова имеет худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. На ней одеты темно-серый пуховик, полусапоги такого же цвета и розовый шерстяной воротник. Сообщается, что она может нуждаться в медицинской помощи. 

Нина Шарова пропала в Надыме
Нина Шарова пропала в Надыме
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО разыскивают 82-летнюю жительницу Надыма. О местоположении женщины неизвестно с 19 января, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО) «Ямал». «Помогите найти человека! Пропала Шарова Нина Даниловна, 82 года. С 19 января этого года её местонахождение неизвестно», — рассказали в telegram-канале ДПСО «Ямал». Нина Шарова имеет худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. На ней одеты темно-серый пуховик, полусапоги такого же цвета и розовый шерстяной воротник. Сообщается, что она может нуждаться в медицинской помощи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...