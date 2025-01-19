О местоположении женщины неизвестно с 19 января
В ЯНАО разыскивают 82-летнюю жительницу Надыма. О местоположении женщины неизвестно с 19 января, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд (ДПСО) «Ямал».
«Помогите найти человека! Пропала Шарова Нина Даниловна, 82 года. С 19 января этого года её местонахождение неизвестно», — рассказали в telegram-канале ДПСО «Ямал».
Нина Шарова имеет худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. На ней одеты темно-серый пуховик, полусапоги такого же цвета и розовый шерстяной воротник. Сообщается, что она может нуждаться в медицинской помощи.
Нина Шарова пропала в Надыме
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