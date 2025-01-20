20 января 2025
19 января 2025

На Ямале нашли тело пропавшей на Крещение пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшая на Ямале женщина страдала деменцией
Пропавшая на Ямале женщина страдала деменцией Фото:

В Надыме (ЯНАО) 20 января была обнаружена погибшей 82-летняя Нина Шарова. Об этом в соцсети сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «Ямал».

«Сбор отменяется. Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили поисковики на своей странице в соцсети vk.com. Сообщение было опубликовано днем 20 января, менее чем через час после объявления сбора на продолжение поиска.

Женщина пропала 19 января в Крещение. Волонтеры продолжали поиски даже ночью. Осложняло поиск то, что пенсионерка страдала деменцией и потерей памяти.

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В Надыме (ЯНАО) 20 января была обнаружена погибшей 82-летняя Нина Шарова. Об этом в соцсети сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «Ямал». «Сбор отменяется. Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили поисковики на своей странице в соцсети vk.com. Сообщение было опубликовано днем 20 января, менее чем через час после объявления сбора на продолжение поиска. Женщина пропала 19 января в Крещение. Волонтеры продолжали поиски даже ночью. Осложняло поиск то, что пенсионерка страдала деменцией и потерей памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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