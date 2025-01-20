На Ямале нашли тело пропавшей на Крещение пенсионерки

Пропавшая на Ямале женщина страдала деменцией
В Надыме (ЯНАО) 20 января была обнаружена погибшей 82-летняя Нина Шарова. Об этом в соцсети сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО) «Ямал».
«Сбор отменяется. Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили поисковики на своей странице в соцсети vk.com. Сообщение было опубликовано днем 20 января, менее чем через час после объявления сбора на продолжение поиска.
Женщина пропала 19 января в Крещение. Волонтеры продолжали поиски даже ночью. Осложняло поиск то, что пенсионерка страдала деменцией и потерей памяти.
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