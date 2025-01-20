Минобороны потребовало от «Военно-строительной компании» более 4 млрд рублей

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Ранее Белков уже был арестован за злоупотребление должностными полномочиями
Ранее Белков уже был арестован за злоупотребление должностными полномочиями Фото:

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение исков Министерства обороны РФ на сумму более четырех миллиардов рублей к «Военно-строительной компании», главой которой был Андрей Белков. Об этом стало известно из судебных документов.

«Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ приняты к производству судом», — говорится в документах, которые приводит ТАСС.  Отмечается, что общая сумма исковых заявлений составляет более четырех миллиардов рублей.

25 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Андрея Белкова, бывшего главы «Военно-строительной компании». По данным следствия, он приобрел томограф за 121 млн рублей вместо его реальной стоимости — 76 млн рублей. Об этом писал «Ридус».

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Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение исков Министерства обороны РФ на сумму более четырех миллиардов рублей к «Военно-строительной компании», главой которой был Андрей Белков. Об этом стало известно из судебных документов. «Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ приняты к производству судом», — говорится в документах, которые приводит ТАСС.  Отмечается, что общая сумма исковых заявлений составляет более четырех миллиардов рублей. 25 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Андрея Белкова, бывшего главы «Военно-строительной компании». По данным следствия, он приобрел томограф за 121 млн рублей вместо его реальной стоимости — 76 млн рублей. Об этом писал «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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