19 января 2025

Машина провалилась под лед на водохранилище в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, зима, природа, лед, озеро кисегач
ЧП произошло на озере в Челябинской области (архивное фото) Фото:

Автомобиль марки «Нива» провалился под лед на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Пассажиры успели эвакуироваться, сообщила 20 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«ЧП произошло в субботу 18 января на Аргазинском водохранилище. В 25 метрах от берега ушла под лед „Нива“. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале.

Выезд транспортных средств, в том числе мотоциклов и снегоходов, разрешен только на официальные ледовые переправы, напомнили в ведомстве. Неоправданный риск спасатели призывают исключить.

Водитель и пассажир успели эвакуироваться
Водитель и пассажир успели эвакуироваться

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Автомобиль марки «Нива» провалился под лед на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Пассажиры успели эвакуироваться, сообщила 20 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «ЧП произошло в субботу 18 января на Аргазинском водохранилище. В 25 метрах от берега ушла под лед „Нива“. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. Выезд транспортных средств, в том числе мотоциклов и снегоходов, разрешен только на официальные ледовые переправы, напомнили в ведомстве. Неоправданный риск спасатели призывают исключить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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