Автомобиль марки «Нива» провалился под лед на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Пассажиры успели эвакуироваться, сообщила 20 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«ЧП произошло в субботу 18 января на Аргазинском водохранилище. В 25 метрах от берега ушла под лед „Нива“. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале.
Выезд транспортных средств, в том числе мотоциклов и снегоходов, разрешен только на официальные ледовые переправы, напомнили в ведомстве. Неоправданный риск спасатели призывают исключить.
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