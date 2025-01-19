Машина провалилась под лед на водохранилище в Челябинской области. Фото, видео

20 января 2025 в 09:38 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на озере в Челябинской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомобиль марки «Нива» провалился под лед на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Пассажиры успели эвакуироваться, сообщила 20 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «ЧП произошло в субботу 18 января на Аргазинском водохранилище. В 25 метрах от берега ушла под лед „Нива“. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. Выезд транспортных средств, в том числе мотоциклов и снегоходов, разрешен только на официальные ледовые переправы, напомнили в ведомстве. Неоправданный риск спасатели призывают исключить. Водитель и пассажир успели эвакуироваться Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль марки «Нива» провалился под лед на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Пассажиры успели эвакуироваться, сообщила 20 января пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «ЧП произошло в субботу 18 января на Аргазинском водохранилище. В 25 метрах от берега ушла под лед „Нива“. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в telegram-канале. Выезд транспортных средств, в том числе мотоциклов и снегоходов, разрешен только на официальные ледовые переправы, напомнили в ведомстве. Неоправданный риск спасатели призывают исключить.