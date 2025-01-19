19 января 2025

Екатеринбуржцы не могут вылететь в Казань из-за угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиация
Вылет перенесли на 2,5 часа Фото:

Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань 20 января перенесли из-за угрозы атаки БПЛА. Временные ограничения на отправку и прием воздушных судов ввели в казанском аэропорту, рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта „Казань“. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — следует из сообщения. Вылет рейса из екатеринбургского аэропорта Кольцово отложили на 2,5 часа.

С пассажирами задержанных рейсов в Казани работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. «Пассажирам с детьми предложены услуги комнаты матери и ребенка в аэропорту», — подчеркнули представители авиагавани.

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Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань 20 января перенесли из-за угрозы атаки БПЛА. Временные ограничения на отправку и прием воздушных судов ввели в казанском аэропорту, рассказали в пресс-службе Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта „Казань“. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — следует из сообщения. Вылет рейса из екатеринбургского аэропорта Кольцово отложили на 2,5 часа. С пассажирами задержанных рейсов в Казани работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. «Пассажирам с детьми предложены услуги комнаты матери и ребенка в аэропорту», — подчеркнули представители авиагавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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