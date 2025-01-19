Екатеринбуржцы не могут вылететь в Казань из-за угрозы атаки БПЛА

Вылет перенесли на 2,5 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет самолета авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань 20 января перенесли из-за угрозы атаки БПЛА. Временные ограничения на отправку и прием воздушных судов ввели в казанском аэропорту, рассказали в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта „Казань“. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — следует из сообщения. Вылет рейса из екатеринбургского аэропорта Кольцово отложили на 2,5 часа.

С пассажирами задержанных рейсов в Казани работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. «Пассажирам с детьми предложены услуги комнаты матери и ребенка в аэропорту», — подчеркнули представители авиагавани.