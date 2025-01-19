В ХМАО ограничили скорость движения по федеральной трассе

Введены ограничения скорости на трассе «Югра» из-за метели
В ХМАО на автодороге Югра временно ограничили скорость движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.
«Устанавливаются временное ограничение скорости 50 км/ч на а/д Югра км 11-28. А также временное ограничение скорости 70 км/ч на а/д Югра км 28-140», — сказано в сообщении.
Ограничение связано с обильным снегопадом и сильным боковым ветром. В данный момент на дороге плохая видимость.
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