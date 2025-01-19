19 января 2025
18 января 2025

В ХМАО ограничили скорость движения по федеральной трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Введены ограничения скорости на трассе «Югра» из-за метели
Введены ограничения скорости на трассе «Югра» из-за метели Фото:

В ХМАО на автодороге Югра временно ограничили скорость движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.

«Устанавливаются временное ограничение скорости 50 км/ч на а/д Югра км 11-28. А также временное ограничение скорости 70 км/ч на а/д Югра км 28-140», — сказано в сообщении.

Ограничение связано с обильным снегопадом и сильным боковым ветром. В данный момент на дороге плохая видимость.

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В ХМАО на автодороге Югра временно ограничили скорость движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры. «Устанавливаются временное ограничение скорости 50 км/ч на а/д Югра км 11-28. А также временное ограничение скорости 70 км/ч на а/д Югра км 28-140», — сказано в сообщении. Ограничение связано с обильным снегопадом и сильным боковым ветром. В данный момент на дороге плохая видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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