Названа причина повышения цен на ЖКУ в январе

Причиной повышения тарифов на ЖКУ в январе 2025 года стало изменение структуры расчетных периодов. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Одной из ключевых причин стала структура расчетных периодов. В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца», — передает слова Бондаря NEWS.ru. Он добавил, что это приводит к увеличению оплачиваемого периода до 40-45 дней, что автоматически повышает суммы в квитанциях.
Также на рост влияло повышение тарифов на капитальный ремонт и содержание жилья в некоторых регионах, например, в Москве плата за капитальный ремонт с января выросла на 15%. Кроме того, корректировки за предыдущие периоды тоже могут способствовать росту, если приборы учета не работали или данные не были переданы вовремя, заключил эксперт.
В 2025 году ожидается значительное повышение стоимости коммунальных услуг. С 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9%, но в зависимости от региона увеличение будет разным. Например, в Подмосковье — 13,3%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Москве — 15%, в Татарстане — 17,5%, а в Крыму — те же 11,9%.
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