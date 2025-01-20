Названа причина повышения цен на ЖКУ в январе

Эксперт Бондарь: рост тарифов на ЖКУ вызван особенностями расчетных периодов
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Рост цен на ЖКХ связан с увеличением тарифов на капремонт, заявил Бондарь
Рост цен на ЖКХ связан с увеличением тарифов на капремонт, заявил Бондарь Фото:

Причиной повышения тарифов на ЖКУ в январе 2025 года стало изменение структуры расчетных периодов. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Одной из ключевых причин стала структура расчетных периодов. В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца», — передает слова Бондаря NEWS.ru. Он добавил, что это приводит к увеличению оплачиваемого периода до 40-45 дней, что автоматически повышает суммы в квитанциях.

Также на рост влияло повышение тарифов на капитальный ремонт и содержание жилья в некоторых регионах, например, в Москве плата за капитальный ремонт с января выросла на 15%. Кроме того, корректировки за предыдущие периоды тоже могут способствовать росту, если приборы учета не работали или данные не были переданы вовремя, заключил эксперт.

В 2025 году ожидается значительное повышение стоимости коммунальных услуг. С 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9%, но в зависимости от региона увеличение будет разным. Например, в Подмосковье — 13,3%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Москве — 15%, в Татарстане — 17,5%, а в Крыму — те же 11,9%.

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Причиной повышения тарифов на ЖКУ в январе 2025 года стало изменение структуры расчетных периодов. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. «Одной из ключевых причин стала структура расчетных периодов. В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца», — передает слова Бондаря NEWS.ru. Он добавил, что это приводит к увеличению оплачиваемого периода до 40-45 дней, что автоматически повышает суммы в квитанциях. Также на рост влияло повышение тарифов на капитальный ремонт и содержание жилья в некоторых регионах, например, в Москве плата за капитальный ремонт с января выросла на 15%. Кроме того, корректировки за предыдущие периоды тоже могут способствовать росту, если приборы учета не работали или данные не были переданы вовремя, заключил эксперт. В 2025 году ожидается значительное повышение стоимости коммунальных услуг. С 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 11,9%, но в зависимости от региона увеличение будет разным. Например, в Подмосковье — 13,3%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Москве — 15%, в Татарстане — 17,5%, а в Крыму — те же 11,9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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