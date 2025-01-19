В Нижневартовске на улице Лопарева погиб пассажир автомобиля после неуправляемого заноса на встречную полосу движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.
«33-летний водитель „Mazda“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные метеорологические условия и допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с „Hyundai“, под управлением 21-летнего водителя», — написала инспекция.
В результате столкновения пассажир «Mazda» погиб. Оба водителя, а также 37-летняя пассажирка «Mazda» и 61-летний пассажир «Hyundai» получили травмы.
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