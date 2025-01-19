19 января 2025
18 января 2025

В ХМАО погиб пассажир авто после неуправляемого заноса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль «Mazda» выехал на встречную полосу
Автомобиль «Mazda» выехал на встречную полосу Фото:

В Нижневартовске на улице Лопарева погиб пассажир автомобиля после неуправляемого заноса на встречную полосу движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.

«33-летний водитель „Mazda“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные метеорологические условия и допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с „Hyundai“, под управлением 21-летнего водителя», — написала инспекция.

В результате столкновения пассажир «Mazda» погиб. Оба водителя, а также 37-летняя пассажирка «Mazda» и 61-летний пассажир «Hyundai» получили травмы.

Автомобили после столкновения на улице Лопарева
Автомобили после столкновения на улице Лопарева
Фото:

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В Нижневартовске на улице Лопарева погиб пассажир автомобиля после неуправляемого заноса на встречную полосу движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры. «33-летний водитель „Mazda“, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные метеорологические условия и допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с „Hyundai“, под управлением 21-летнего водителя», — написала инспекция. В результате столкновения пассажир «Mazda» погиб. Оба водителя, а также 37-летняя пассажирка «Mazda» и 61-летний пассажир «Hyundai» получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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