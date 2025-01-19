На Крещение в прорубь окунулись шесть тысяч челябинцев

В Челябинске на праздник Крещения 19 января в купели окунулись порядка шести тысяч человек. Это в полтора раза больше показателей прошлого года, рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов.
«Всего купели посетило пять тысяч 946 человек. Это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году», — уточнил Астахов.
Глава города Алексей Лошкин связал повышенную посещаемость купелей с относительно теплой погодой, которая установилась в регионе в минувшие выходные. Столбики термометров не опускались ночью ниже 8-10 градусов мороза.
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