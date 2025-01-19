19 января 2025

На Крещение в прорубь окунулись шесть тысяч челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Крещение. Челябинск., храм, церковь, прорубь, крещенские купания
Теплая помога расположила челябинцев к купанию в проруби Фото:

В Челябинске на праздник Крещения 19 января в купели окунулись порядка шести тысяч человек. Это в полтора раза больше показателей прошлого года, рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов.

«Всего купели посетило пять тысяч 946 человек. Это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году», — уточнил Астахов.

Глава города Алексей Лошкин связал повышенную посещаемость купелей с относительно теплой погодой, которая установилась в регионе в минувшие выходные. Столбики термометров не опускались ночью ниже 8-10 градусов мороза.

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В Челябинске на праздник Крещения 19 января в купели окунулись порядка шести тысяч человек. Это в полтора раза больше показателей прошлого года, рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов. «Всего купели посетило пять тысяч 946 человек. Это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году», — уточнил Астахов. Глава города Алексей Лошкин связал повышенную посещаемость купелей с относительно теплой погодой, которая установилась в регионе в минувшие выходные. Столбики термометров не опускались ночью ниже 8-10 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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