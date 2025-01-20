Россияне поставили новый рекорд по кредитам

В России начисленные проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Объем невыплаченных процентов россиян достиг рекордного максимума
Объем невыплаченных процентов россиян достиг рекордного максимума Фото:

В России объем невыплаченных процентов по кредитам к 1 декабря 2024 года достиг рекордных 607,8 млрд рублей. Как следует из статистики Банка России, это максимальная сумма за последние четыре года.

«На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд рублей. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику», — передает РБК данные ЦБ РФ. Отмечается, что это связано с высокими процентными ставками на рынке.

В прошедшем году платежная нагрузка на домохозяйства значительно увеличилась: с января по ноябрь объем задолженности россиян увеличился на 11%, в то время как в 2023 году этот показатель составил 22,7%. Такой рост задолженности является следствием повышенной кредитной активности и изменения условий кредитования.

20 декабря Центральный банк России возобновил ужесточение денежно-кредитной политики и сохранил ключевую ставку на уровне 21% Ожидается, что такой показатель сохранится и в течение 2025 года. 

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В России объем невыплаченных процентов по кредитам к 1 декабря 2024 года достиг рекордных 607,8 млрд рублей. Как следует из статистики Банка России, это максимальная сумма за последние четыре года. «На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных кредиторами, но не выплаченных российскими домохозяйствами, достигла 607,8 млрд рублей. Речь идет о процентах, которые заемщикам предстоит выплатить в ближайший месяц с отчетной даты для погашения кредитов по графику», — передает РБК данные ЦБ РФ. Отмечается, что это связано с высокими процентными ставками на рынке. В прошедшем году платежная нагрузка на домохозяйства значительно увеличилась: с января по ноябрь объем задолженности россиян увеличился на 11%, в то время как в 2023 году этот показатель составил 22,7%. Такой рост задолженности является следствием повышенной кредитной активности и изменения условий кредитования. 20 декабря Центральный банк России возобновил ужесточение денежно-кредитной политики и сохранил ключевую ставку на уровне 21% Ожидается, что такой показатель сохранится и в течение 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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