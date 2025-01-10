«ЦБ живет гипотезами и предпосылками»: что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Экономист Разуваев: Центробанк хочет заставить людей перестать тратить деньги

11 января 2025 в 00:00 Размер текста - 17 +

ЦБ может снова поднять ключевую ставку в 2025 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU В конце 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 21%, пытаясь бороться с ростом инфляции и закредитованности населения. Регулятор ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит переломить рост цен за счет снижения спроса. Однако экономисты опасаются, что в новых экономических реалиях традиционные меры Банка России дадут обратный эффект и создадут новый вид инфляции. В чем проблема текущей стратегии борьбы с инфляцией и что будет с ключевой ставкой в 2025 году — URA.RU разбирается вместе с экспертами. Как ключевая ставка влияет на инфляцию Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки занимают деньги у Центробанка РФ — или размещают в нем свои депозиты. Опираясь на нее, банки определяют, по какой ставке они будут предлагать кредиты и вклады своим клиентам: гражданам и бизнесу. Новость по теме Сдерживание инфляции и рост экономики: какие цели поставил Путин на 2025 год Чем ниже ключевая ставка — тем более доступными становятся для жителей страны кредиты. И, как следствие, товары и услуги. Однако предложение может не успевать за повышенным спросом, из-за чего производители товаров будут повышать на них цены. Формируется инфляционное давление, а следом — перегрев экономики. Чтобы затормозить этот процесс, Центробанк РФ повышает стоимость кредитов для коммерческих банков, а те — для своих клиентов. Граждане начинают меньше тратить и больше копить. Спрос снижается, предложение начинает наращиваться — и это приводит к падению цен. Сейчас ключевая ставка в России составляет 21%. Эксперты отмечают, что на текущий момент она является одной из самых высоких в мире. Повышение ключевой ставки произошло из-за роста цен и падения курса рубля. На конец 2024 года инфляция достигла 9,5%. Задача Центробанка — снизить ее до 4% к 2026 году. Как центральный банк будет определять новую ключевую ставку Решение по изменению или сохранению ключевой ставки Центробанк РФ будет принимать, опираясь на два фактора: инфляционные тренды и кредитный портфель. Аналитики отмечают, что текущая жесткая денежно-кредитная политика призвана замедлить темпы роста в обоих случаях. Этому способствуют, в том числе, высокие ставки по кредитам и депозитам, которые установили банки России следом за повышением ключевой ставки. Новость по теме Дисбаланс спроса и предложения: что происходит с ценами в России «Вероятно, в ближайшее время Банк России займет выжидательную позицию и не будет реагировать на краткосрочные темпы роста цен. Фокус его внимания скорее будет на данные по кредитованию, которые определят дальнейшую траекторию инфляции», — отметил в разговоре с URA.RU старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Текущая ключевая ставка уже привела к торможению в области кредитования физических лиц и, с высокой долей вероятности, вскоре это ожидает и бизнес. Об этом сообщила в декабре 2024 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Центробанк говорит людям и бизнесу: не тратьте деньги — отнесите их в банк. Люди не тратят. Потому что, когда спрос высокий, можно увеличить выпуск [товаров] либо поднять цены. Выпуск мы не можем увеличить из-за очень низкой безработицы. Соответственно у нас остается только поднять цены. Спрос снижается — ну и соответственно цены не так растут», — пояснил в разговоре с URA.RU экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Ужесточение условий выдачи кредитов может привести к экономической стагнации, за которой последует снижение инфляционного давления, рассказал URA.RU директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Ожидается, что в 2025 году темпы роста кредитного портфеля замедлятся в 2-2,5 раза относительно 2024 года, сообщил Рапохин. Решение об изменении ключевой ставки Центробанк РФ будет принимать по итогам первых двух кварталов, считает Ордов. А именно на основании тех инфляционных трендов, которые будут наблюдаться в январе—марте. «Собственно, во втором квартале, если мы убедимся, что этот перелом и снижение инфляции имеет устойчивый характер, то это и станет причиной и даже обоснованием необходимости снижения ключевой ставки», — подчеркнул он. Чего ждать от ключевой ставки в 2025 году С учетом текущей риторики Центробанка РФ, в ближайшей перспективе она сохранится на уровне 21%. По мнению Рапохина, такого решения регулятор будет придерживаться на заседании в феврале и далее в течение 2025 года. Если жесткая денежно-кредитная политика даст результат и инфляция пойдет на снижение, то тогда ключевую начнут понемногу снижать начиная со второго квартала, предполагает Разуваев. «Будет 18% на конец года. Это приведет к небольшому снижению ставок по вкладам и росту фондового рынка. А инфляция ожидается на уровне 6-7%», — сообщил аналитик. Центробанк РФ ожидает, что своего максимума инфляция достигнет к апрелю 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Снижения ключевой ставки стоит ожидать во второй половине года, также предположил Ордов. Однако перед этим Центральный банк может увеличить ключевую ставку до 23-25%. В резюме по итогам заседания совета директоров регулятора было указано, что годовая инфляция продолжит расти и достигнет своего максимума к апрелю. Скачкообразная инфляция в первом квартале может наблюдаться из-за формирования денежного навеса на фоне авансов в рамках госзаказа, считает Ордов. Это произойдет из-за сконцентрированного финансирования определенных отраслей и несбалансированного расход бюджетных средств. Однако в случае повышения ключевой ставки признаки снижения инфляции будут наблюдаться быстрее — уже во втором квартале 2025 года. Впоследствии это все равно приведет к смягчению денежно-кредитной политики, отметил Ордов. «[Ставка выше 25%] — это из серии „черных лебедей“. Мы с вами на сегодняшний день видим, что американская экономика тоже перешла уже сегодня в некое смягчение денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк тоже присматривается к тому, чтобы начать снижать [ключевую ставку]. Собственно, если других каких-то инфляционных волн не будет», — объяснил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова. В чем проблема текущей ситуации с ключевой ставкой В конце декабря 2024 года Центробанк РФ отвечал, что снижение ключевой ставки может вызвать рост инфляции. В первую очередь за счет дешевых кредитов — это разгонит спрос и усилит борьбу за дефицитные ресурсы, в том числе кадры. Ожидается, что повышение ключевой ставки охладит перегретую экономику. А именно затормозит избыточно растущий спрос не влияя на производственные возможности. Повышение ставок по кредитам для бизнеса может сделать производство товаров дороже Фото: Илья Московец © URA.RU Однако текущее ужесточение кредитной политики может дать обратный эффект — и вместо ожидаемого снижения цен вызвать их рост. По словам Ордова, это связано с недостаточной конкуренцией практически во всех отраслях. «У нас в условиях ограниченного предложения есть монопольная сила. И, как следствие, все проценты по дорогим кредитам производители готовы закладывать в будущую стоимость товаров и услуг. Это начинает становиться главным фактором инфляционным», — разъяснил он. Такой эффект называется инфляцией издержек — когда стоимость товаров растет за счет удорожания производства из-за изменения цен на ресурсы, материалы, труд и, в том числе, стоимости кредитов. Победить ее повышением ключевой ставки невозможно, отмечает Ордов. «От Центрального банка мы вообще ничего нового не услышали. Они как до COVID-19, так и после него испытывают те же теоретические предпосылки и концепции. И у них ничего не меняется. Они не готовы предложить что-то новое, каким-то образом отреагировать на те современные условия, в которых бизнес и потребитель в настоящее время существуют», — считает он. Риск того, что кредитование не покажет ожидаемого замедления, отмечает и старший аналитик SberCIB Investment Research Рапохин. Ставки по кредитам и депозитам могут в ближайшее время снизиться, в том числе на фоне смягчения требований к банкам по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности. Это может поддержать спрос на кредитование и вернуть Центробанк к повышению ключевой ставки, объяснил Рапохин. Кроме того, стремление Банка России к стагнации расходится с планами правительства РФ, отметил Ордов. «Центральный банк считает, что достижение таргета в 4% будет являться улучшением, и они готовы смириться с нулевым экономическим ростом. А правительство, видимо, считает, что лучше уж экономический рост с ростом реальных заработных плат и всего остального, чем стагнация», — отметил он. 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В конце 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 21%, пытаясь бороться с ростом инфляции и закредитованности населения. Регулятор ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит переломить рост цен за счет снижения спроса. Однако экономисты опасаются, что в новых экономических реалиях традиционные меры Банка России дадут обратный эффект и создадут новый вид инфляции. В чем проблема текущей стратегии борьбы с инфляцией и что будет с ключевой ставкой в 2025 году — URA.RU разбирается вместе с экспертами. Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки занимают деньги у Центробанка РФ — или размещают в нем свои депозиты. Опираясь на нее, банки определяют, по какой ставке они будут предлагать кредиты и вклады своим клиентам: гражданам и бизнесу. Чем ниже ключевая ставка — тем более доступными становятся для жителей страны кредиты. И, как следствие, товары и услуги. Однако предложение может не успевать за повышенным спросом, из-за чего производители товаров будут повышать на них цены. Формируется инфляционное давление, а следом — перегрев экономики. Чтобы затормозить этот процесс, Центробанк РФ повышает стоимость кредитов для коммерческих банков, а те — для своих клиентов. Граждане начинают меньше тратить и больше копить. Спрос снижается, предложение начинает наращиваться — и это приводит к падению цен. Сейчас ключевая ставка в России составляет 21%. Эксперты отмечают, что на текущий момент она является одной из самых высоких в мире. Повышение ключевой ставки произошло из-за роста цен и падения курса рубля. На конец 2024 года инфляция достигла 9,5%. Задача Центробанка — снизить ее до 4% к 2026 году. Решение по изменению или сохранению ключевой ставки Центробанк РФ будет принимать, опираясь на два фактора: инфляционные тренды и кредитный портфель. Аналитики отмечают, что текущая жесткая денежно-кредитная политика призвана замедлить темпы роста в обоих случаях. Этому способствуют, в том числе, высокие ставки по кредитам и депозитам, которые установили банки России следом за повышением ключевой ставки. «Вероятно, в ближайшее время Банк России займет выжидательную позицию и не будет реагировать на краткосрочные темпы роста цен. Фокус его внимания скорее будет на данные по кредитованию, которые определят дальнейшую траекторию инфляции», — отметил в разговоре с URA.RU старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Текущая ключевая ставка уже привела к торможению в области кредитования физических лиц и, с высокой долей вероятности, вскоре это ожидает и бизнес. Об этом сообщила в декабре 2024 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Ужесточение условий выдачи кредитов может привести к экономической стагнации, за которой последует снижение инфляционного давления, рассказал URA.RU директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Ожидается, что в 2025 году темпы роста кредитного портфеля замедлятся в 2-2,5 раза относительно 2024 года, сообщил Рапохин. Решение об изменении ключевой ставки Центробанк РФ будет принимать по итогам первых двух кварталов, считает Ордов. А именно на основании тех инфляционных трендов, которые будут наблюдаться в январе—марте. «Собственно, во втором квартале, если мы убедимся, что этот перелом и снижение инфляции имеет устойчивый характер, то это и станет причиной и даже обоснованием необходимости снижения ключевой ставки», — подчеркнул он. С учетом текущей риторики Центробанка РФ, в ближайшей перспективе она сохранится на уровне 21%. По мнению Рапохина, такого решения регулятор будет придерживаться на заседании в феврале и далее в течение 2025 года. Снижения ключевой ставки стоит ожидать во второй половине года, также предположил Ордов. Однако перед этим Центральный банк может увеличить ключевую ставку до 23-25%. В резюме по итогам заседания совета директоров регулятора было указано, что годовая инфляция продолжит расти и достигнет своего максимума к апрелю. Скачкообразная инфляция в первом квартале может наблюдаться из-за формирования денежного навеса на фоне авансов в рамках госзаказа, считает Ордов. Это произойдет из-за сконцентрированного финансирования определенных отраслей и несбалансированного расход бюджетных средств. Однако в случае повышения ключевой ставки признаки снижения инфляции будут наблюдаться быстрее — уже во втором квартале 2025 года. Впоследствии это все равно приведет к смягчению денежно-кредитной политики, отметил Ордов. «[Ставка выше 25%] — это из серии „черных лебедей“. Мы с вами на сегодняшний день видим, что американская экономика тоже перешла уже сегодня в некое смягчение денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк тоже присматривается к тому, чтобы начать снижать [ключевую ставку]. Собственно, если других каких-то инфляционных волн не будет», — объяснил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова. В конце декабря 2024 года Центробанк РФ отвечал, что снижение ключевой ставки может вызвать рост инфляции. В первую очередь за счет дешевых кредитов — это разгонит спрос и усилит борьбу за дефицитные ресурсы, в том числе кадры. Ожидается, что повышение ключевой ставки охладит перегретую экономику. А именно затормозит избыточно растущий спрос не влияя на производственные возможности. Однако текущее ужесточение кредитной политики может дать обратный эффект — и вместо ожидаемого снижения цен вызвать их рост. По словам Ордова, это связано с недостаточной конкуренцией практически во всех отраслях. «У нас в условиях ограниченного предложения есть монопольная сила. И, как следствие, все проценты по дорогим кредитам производители готовы закладывать в будущую стоимость товаров и услуг. Это начинает становиться главным фактором инфляционным», — разъяснил он. Такой эффект называется инфляцией издержек — когда стоимость товаров растет за счет удорожания производства из-за изменения цен на ресурсы, материалы, труд и, в том числе, стоимости кредитов. Победить ее повышением ключевой ставки невозможно, отмечает Ордов. «От Центрального банка мы вообще ничего нового не услышали. Они как до COVID-19, так и после него испытывают те же теоретические предпосылки и концепции. И у них ничего не меняется. Они не готовы предложить что-то новое, каким-то образом отреагировать на те современные условия, в которых бизнес и потребитель в настоящее время существуют», — считает он. Риск того, что кредитование не покажет ожидаемого замедления, отмечает и старший аналитик SberCIB Investment Research Рапохин. Ставки по кредитам и депозитам могут в ближайшее время снизиться, в том числе на фоне смягчения требований к банкам по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности. Это может поддержать спрос на кредитование и вернуть Центробанк к повышению ключевой ставки, объяснил Рапохин. Кроме того, стремление Банка России к стагнации расходится с планами правительства РФ, отметил Ордов. «Центральный банк считает, что достижение таргета в 4% будет являться улучшением, и они готовы смириться с нулевым экономическим ростом. А правительство, видимо, считает, что лучше уж экономический рост с ростом реальных заработных плат и всего остального, чем стагнация», — отметил он.