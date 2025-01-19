В Варненском районе Челябинской области утром 20 января произошло лобовое столкновение автомобилей, один из которых выполнял затяжной обгон. Два человека скончались на месте, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
«20 января в 09:45 часов 44-летний водитель автомобиля „Рено Мастер“, по предварительным данным, при выполнении обгона (обгон разрешен), выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ“, под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля „ВАЗ“ и его 39-летний пассажир от полученных травм скончались», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе региональной госавтоинспекции уточнили, что авария произошла на 96 км дороги «Черноречье-Варна-Карталы-Бреды». В данный момент устанавливаются все детали ДТП.
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