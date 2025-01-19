19 января 2025
18 января 2025

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии зимников

Департамент транспорта ЯНАО сообщил, что зимние дороги могут закрыть на неделе
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние автодороги могут закрыть на этой неделе
Зимние автодороги могут закрыть на этой неделе Фото:

Дорожники Ямала предупредили жителей о возможном закрытии региональных зимников из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в социальных сетях окружного дептранспорта.

«На Ямале на текущей неделе прогнозируют морозы, усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных дорог и зимников, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На данный момент из-за непогоды уже закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Региональные дороги и зимники Коротчаево — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск открыты.

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Дорожники Ямала предупредили жителей о возможном закрытии региональных зимников из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в социальных сетях окружного дептранспорта. «На Ямале на текущей неделе прогнозируют морозы, усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных дорог и зимников, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На данный момент из-за непогоды уже закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Региональные дороги и зимники Коротчаево — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск открыты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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