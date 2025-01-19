Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии зимников

Дорожники Ямала предупредили жителей о возможном закрытии региональных зимников из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в социальных сетях окружного дептранспорта.
«На Ямале на текущей неделе прогнозируют морозы, усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных дорог и зимников, в том числе и закрытие участков для движения транспорта», — написали в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
На данный момент из-за непогоды уже закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Региональные дороги и зимники Коротчаево — Красноселькуп и Аксарка — Салемал — Панаевск открыты.
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