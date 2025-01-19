Лыжероллерную трассу «Карпов пруд» в Челябинске сдадут в июне

Лыжероллерную трассу «Карпов пруд» в пригороде Челябинска сдадут в эксплуатацию в июне 2025 года. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Владимир Шамне, заместитель главы города по строительству, передает корреспондент URA.RU.
«Лыжероллерная трасса „Карпов пруд“ около Челябинска (возле СНТ „Мичуринец“ и поселком Тарасовка — прим. URA.RU) на втором этапе строительства готова на 56 процентов. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — рассказал Шамне, передает корреспондент URA.RU.
На объекте появятся вакс-кабины, хозблок, судейский корпус, а также биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Длина трассы составит 3,75 километра. Сейчас на этом месте зимой тренируются лыжники. Там находится единственная на весь город официальная лыжная трасса.
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