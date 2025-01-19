19 января 2025

Лыжероллерную трассу «Карпов пруд» в Челябинске сдадут в июне

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, спортсмен, спорт, калининец, тренировка, скоростная лыжероллерная трасса
Длина трассы составит 3,75 километра (архивное фото) Фото:

Лыжероллерную трассу «Карпов пруд» в пригороде Челябинска сдадут в эксплуатацию в июне 2025 года. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Владимир Шамне, заместитель главы города по строительству, передает корреспондент URA.RU.

«Лыжероллерная трасса „Карпов пруд“ около Челябинска (возле СНТ „Мичуринец“ и поселком Тарасовка — прим. URA.RU) на втором этапе строительства готова на 56 процентов. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — рассказал Шамне, передает корреспондент URA.RU.

На объекте появятся вакс-кабины, хозблок, судейский корпус, а также биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Длина трассы составит 3,75 километра. Сейчас на этом месте зимой тренируются лыжники. Там находится единственная на весь город официальная лыжная трасса.

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Лыжероллерную трассу «Карпов пруд» в пригороде Челябинска сдадут в эксплуатацию в июне 2025 года. Об этом 20 января на аппаратном совещании в мэрии рассказал Владимир Шамне, заместитель главы города по строительству, передает корреспондент URA.RU. «Лыжероллерная трасса „Карпов пруд“ около Челябинска (возле СНТ „Мичуринец“ и поселком Тарасовка — прим. URA.RU) на втором этапе строительства готова на 56 процентов. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — рассказал Шамне, передает корреспондент URA.RU. На объекте появятся вакс-кабины, хозблок, судейский корпус, а также биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Длина трассы составит 3,75 километра. Сейчас на этом месте зимой тренируются лыжники. Там находится единственная на весь город официальная лыжная трасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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