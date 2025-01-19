В Копейске бабушка попросила знакомую сделать ей укол, а та у нее украла кольцо

В Копейске (Челябинская область) 83-летняя пенсионерка попросила знакомую поставить ей укол, однако после визита у нее пропало обручальное кольцо.
«В полицию обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее золотого обручального кольца стоимостью не менее 30 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась неработающая и ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 22-летняя девушка», — сообщили в пресс-службе полиции Копейска.
Злоумышленница вместе со своей знакомой приходила к пожилой женщине по ее просьбе ставить уколы. Покинув квартиру, подруги не смогли найти смартфон. Они предположили, что оставили его у бабушки и вернулись поискать гаджет. Воспользовавшись моментом, когда пожилая женщина отвлеклась, подозреваемая похитила лежащее на трельяже золотое кольцо.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кольцо возвращено владелице.
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