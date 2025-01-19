Бывший свердловский министр ответил на слухи про его отставку и уголовное дело

Бывшего свердловского министра Смирнова допрашивали по уголовному делу зама

20 января 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов покинул правительство 13 января Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов не связывает свое увольнение с уголовным делом первого заместителя Андрея Кислицына, задержанного в конце апреля по обвинению в коррупции. С силовиками Смирнов общался один раз — спустя месяц после задержания подчиненного, после этого вопросов к нему не было. Об этом он сам рассказал URA.RU в своем первом интервью после отставки. Новость по теме «Я не планировал уходить»: первое интервью свердловского экс-министра ЖКХ после внезапной отставки «Нет, с Кислицыным [отставка] никак не связана. Все-таки прошло девять или десять месяцев. Естественно, мне задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было», — рассказал Смирнов. Сам он с Кислицыным за это время не общался ни разу, о подоплеке его дела узнает только из СМИ. Увольнение другого заместителя — Игоря Чикризова — в ноябре 2024-го также не связано с вниманием силовиков. По слухам, летом у Чикризова были обыски. Сам Смирнов заявляет: тот ушел по личным обстоятельствам. Смирнов возглавлял областное минЖКХ с 2011 года. В отставку ушел 13 января — после разговора с губернатором Евгением Куйвашевым. Как признавался сам, увольняться не планировал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов не связывает свое увольнение с уголовным делом первого заместителя Андрея Кислицына, задержанного в конце апреля по обвинению в коррупции. С силовиками Смирнов общался один раз — спустя месяц после задержания подчиненного, после этого вопросов к нему не было. Об этом он сам рассказал URA.RU в своем первом интервью после отставки. «Нет, с Кислицыным [отставка] никак не связана. Все-таки прошло девять или десять месяцев. Естественно, мне задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было», — рассказал Смирнов. Сам он с Кислицыным за это время не общался ни разу, о подоплеке его дела узнает только из СМИ. Увольнение другого заместителя — Игоря Чикризова — в ноябре 2024-го также не связано с вниманием силовиков. По слухам, летом у Чикризова были обыски. Сам Смирнов заявляет: тот ушел по личным обстоятельствам. Смирнов возглавлял областное минЖКХ с 2011 года. В отставку ушел 13 января — после разговора с губернатором Евгением Куйвашевым. Как признавался сам, увольняться не планировал.