«Я не планировал уходить»: первое интервью свердловского экс-министра ЖКХ после внезапной отставки

Николай Смирнов заявил, что его увольнение не связано с уголовным делом

20 января 2025 в 09:11 Размер текста - 17 +

13 января у Николая Смирнова был последним рабочим днем на посту министра Фото: Илья Московец © URA.RU Николай Смирнов — герой главной политической сенсации начала 2025 года. Сразу после новогодних праздников было объявлено о его уходе с поста министра энергетики и ЖКХ, который он занимал с 2011 года, при двух губернаторах. В своем первом интервью после отставки Смирнов признался URA.RU, что не планировал такой сценарий, и раскрыл некоторые детали прощального разговора с губернатором Евгением Куйвашевым. Еще отчитался, что сделал (и не успел) за 13 лет, объяснил, почему рост коммунальных тарифов — неизбежность, а также озвучил, что будет с водой в Екатеринбурге и других свердловских городах. В самом конце — ответ на популярный слух о несметных богатствах. Эмоционально Смирнов еще не отошел. До сих пор говорит как министр, при описании планов употребляя «мы» и тут же себя поправляя. А еще продолжает рассказывать свердловчанам о работе минЖКХ в своих соцсетях (которые ведет лично, в отличие от многих других коллег). Но признается: эти посты — заготовленные заранее «отложки». — Николай Борисович, чем вы сейчас занимаетесь? — Есть определенные планы на ближайшее будущее, улаживаю некоторые детали. Но говорить об этом пока не могу. Обозначу лишь, что далеко от отрасли, которой занимался, не уйду. Буду в родном регионе. Николай Смирнов отдал госслужбе больше 20 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Думаю, что какого-то отдыха, мини-отпуска у меня не будет. Во-первых, все равно звонки от глав [городов] идут, советы, консультации… Но я сразу сказал сотрудникам: у вас есть исполняющий обязанности [министра], все решения на нем, я могу быть только в качестве подсказки. — Информация о вашей отставке появилась 13 января. Когда вы узнали, что принято такое решение? — В конце предыдущей недели. Губернатор — я к нему с очень большим уважением — поблагодарил за работу, которую я проделал, положительно оценил изменения, которые в курируемых отраслях происходят, объем привлеченных [в регион] федеральных средств. Спокойный, хороший разговор [получился]. Весь день 13-го провел на работе, даже чуть задержался — до пол-одиннадцатого. Потому что надо было подписать все документы, которые должен был подписать я. Чтобы не перекладывать на исполняющего обязанности, он еще не во все вник. Да и ответственность я привык брать на себя. После этого я собрал вещи и ушел. — Много вещей? За 13-то лет… — Три-четыре сумки. Икона, несколько подарков, книги — все. Фонтанчик оставил. И цветы тоже. Надеюсь, следующий, кто займет этот кабинет, сохранит ауру, зелень… Николай Смирнов с одним из замов — Егором Сваловым, которого пока нет в шорт-листе возможных преемников Фото: Илья Московец © URA.RU — Вы готовились к тому, что придется писать заявление [по собственному]? — Нет. В то же время я понимал, что это место не вечное, все равно когда-то придется уйти. Конечно, когда работе и конкретно этому министерству было отдано почти 20 лет, переходить в любой иной статус достаточно тяжело. Но мне не 18 лет, я осознаю, что министерству и правительству надо дальше развиваться. И я уверен: система, выстроенная вместе с губернатором, продолжит функционировать, выполнять задачи, которые стоят. В жизни у всех что-то меняется. Иначе это из реки становится болотом. — Губернатор объяснил вам причину отставки? — Следующий вопрос. — Но все же из общения с губернатором какое у вас сложилось впечатление, он это решение принял по зависящим от него обстоятельствам? — Евгений Владимирович никогда не рассказывает все детали, это его умение. Губернатор объявил решение, которое принято, поблагодарил меня за работу. Он действительно ценит, что я сделал, понимает, что сразу заменить меня невозможно — как и любого человека, который столько лет работал. Сказал, что он всегда на связи. Евгений Куйвашев поговорил с Николаем Смирновым за несколько дней до официального увольнения Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Популярна версия, что ваша отставка может быть связана с уголовным делом против вашего заместителя Андрея Кислицына (сейчас в СИЗО, был задержан за взятку в апреле 2024-го — прим. ред.). Даже сравнивают вашу ситуацию с увольнением министра транспорта Старкова, которому, как казалось, губернатор дал спокойно уйти в ноябре 2023-го, но которого впоследствии все равно задержали (Старков сейчас под подпиской о невыезде, он сознался в коррупции — прим. ред.). — Нет, с Кислицыным это никак не связано. Все-таки прошло девять или десять месяцев. — Вы с ним говорили после ареста — через адвокатов или как-то еще? — Нет. — А вы понимаете подоплеку его дела? — Только из СМИ, в том числе вашего. — С вами было какое-то общение у силовых структур после задержания Кислицына? — Естественно. Задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. Андрея Кислицына арестовали весной 2024-го, он до сих пор не уволен Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Лично к вам были вопросы? — По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было. — Перед Новым годом внезапно уволился ваш первый заместитель [Игорь] Чикризов. Почему? Звучала версия, что это как-то связано с обысками, которые у него, возможно, прошли летом. — Он ушел по обстоятельствам личного характера, которые я не могу озвучивать из этических соображений. Для него арест Кислицына тоже был стрессом. — Тяжело прощались с коллективом? — Да, я собрал [13 января] сотрудников, пожелал всем удачи. Сказал спасибо за работу, я всегда на связи, если нужны будут какие-то советы, всегда помочь, подсказать. Но уже влезать в деятельность министерства я не буду. Ну и не имею права. — Наверняка были подарки. — Есть такая примета — на счастье: когда человек куда-то переходит, ему дарят монетку. — А какие-нибудь запоминающиеся напутствия? Прощальный банкет с коллегами Николай Смирнов не устраивал (фото 2019 года) Фото: Анна Майорова © URA.RU — Самые [запоминающиеся] — слезы на глазах сотрудников, ну и на моих тоже (в этот момент наш собеседник едва не прослезился — прим. ред.). — Для коллег ваш уход стал неожиданностью? — Для всех это было неожиданностью. — Устраивали отходную? — Нет. Я не особо пьющий. Руководителей министерств собрал в понедельник вечером после работы, посидели у меня в кабинете, просто поговорили, повспоминали… С теми [министрами], кто в отпусках, поговорили по телефону. Получил много сообщений от глав [городов], просьб быть на связи. — Из корпоративных чатов вышли? — Еще нет. Договорились, что выйду после того, как будет назначен новый министр. Да, самое эмоциональное — прощание с коллективом, видеть слезы на их глазах. И второе, когда я писал в чате главам. Я не контролировал, все не все мне ответили, но было очень много слов, просьб быть на связи… — Мы в «Слухах» анонсировали, что в 2025-м вообще стоит ждать кадровых изменений в правительстве — даже более серьезных, чем в 2024-м. По вашей оценке, действительно стоит к этому готовиться? — Чего-то масштабного, думаю, не будет. Но любая система требует обновления, тем более сейчас новые национальные проекты, новые задачи, цели, поэтому вполне возможно, что Евгений Владимирович примет решение по усилению тех или иных направлений. Например, он недавно воссоздал департамент по делам молодежи. Как-то тихо прошло, но это как раз реакция на новые национальные проекты. О возможных массовых отставках в кабмине заговорили сразу после Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Известно, что у вас за годы работы появилось много друзей в правительствах разных регионов, в федеральных структурах. Звали? — Да. Не буду называть фамилий. Говорили, что, если нужна какая-то помощь, в том числе с трудоустройством, могу обращаться. Это мои товарищи из других регионов. А что касается федеральных органов, оттуда приглашения приходили ранее. — Готовы переезжать? — Пока не рассматриваю [такой вариант]. Чувствую, что я здесь [в Свердловской области] на своем месте. — А звал к себе [оренбургский губернатор, бывший свердловский премьер Денис] Паслер? — Пропущу [этот вопрос]. — Вас одно время называли именно «паслеровским» человеком. — Я человек Свердловской области. Вы правильно писали, что ни к одному из политических кланов я не отношусь. Дениса Владимировича я уважаю, но в правительство я пришел все-таки раньше, чем он. Когда я был заместителем министра (в конце «нулевых» — прим. ред.), он возглавлял «Газэкс», одну из курируемых мною организаций. И уже тогда у нас были хорошие, рабочие отношения. Мы тесно работали. Николая Смирнова одно время называли протеже Дениса Паслера. Он опровергает Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Кто вас привел в правительство? Нам говорили, что [тогдашний вице-премьер Виктор] Штагер. — Нет, приглашал меня Эдуард Эргартович [Россель, губернатор]. В 2008 году он создал самостоятельное министерство энергетики и ЖКХ, поскольку ситуация в коммунальном комплексе была очень тяжелой. Я прекрасно помню, что в первый год нам ставили задачу постараться (!) начать отопительный сезон к ноябрьским праздникам. Сейчас мы эту работу должны завершать уже к октябрю — и то если теплая погода. Если кто помнит те времена, холодная вода в малых городах подавалась по часам. Горячей воды во многих небольших городах летом вообще не было. А Екатеринбург назывался долиной гейзеров: было по 50-60 прорывов труб с высоким выбросом воды при опрессовках, которые проводились по пять раз за лето. Колоссальные долги, вывод денег частными расчетными центрами. Ну и вообще как таковой системы жилищно-экономического хозяйства не было. В те годы, я помню, дни, иногда недели проводил на территориях, чтобы выстроить эту систему или выправить ту или иную ситуацию. Пригласил Смирнова в правительство Эдуард Россель Фото: Размик Закарян © URA.RU — Известная история, как вы девять месяцев жили в Артемовском (с конца 2009-го) — уже при [губернаторе Александре] Мишарине. — Это его родной город. В ноябре он приехал туда и увидел, что система теплоснабжения фактически не функционировала: участки были перемерзшие, тепла не было ни в домах, ни в социальной сфере. И принял решение, что заместитель министра (то есть я) переезжает туда для выхода из кризиса, чтобы люди не замерзли. Формально я не был главой города, но решения — в том числе и ряд финансовых — для устранения этих аварий принимал я. Параллельно никто с меня обязанностей замминистра не снимал, поэтому документы из министерства мне привозили прямо в гостиницу, там же проводил совещания с главами других городов, селекторные совещания. А сразу после Артемовского — в 2010-м — неделю жил в Баранче. Министром Смирнов стал при Александре Мишарине Фото: Илья Московец © URA.RU Еще помню случай в Солдатке в начале 2011-го. В новогодние праздники из-за человеческого фактора остановилась мазутная котельная, которая отапливала весь поселок. До сих пор водитель вспоминает: шел по улице, встретил местных жителей, те говорят «нас все бросили». А он: «Как все бросили? Тут же министр (Смирнов был „и. о.“ — прим. ред.) даже приехал!» — «Да какой он министр, это слесарь наш местный, который тут работает». — Был ведь еще Сухой Лог в 2014-м (спустя два с половиной года после назначения Смирнова министром — прим. ред.). — Там была задача обеспечить [город] водой. Водовод, который был построен еще в советские годы, начал разрушаться. К тому времени уже мы понимали, что ситуация непростая, разработали проектно-сметную документацию, начались работы по строительству нового водовода, но произошла авария. Потом было принято решение сначала пробросить резервную ветку, чтобы обеспечить город водой, а потом уже параллельно начинать строить нормальный водовод. Аномалия была в том, что мы строили в 40-градусный мороз, а в точке забора воды было минус 47. Я с большим уважением отношусь к мастерству всех людей, которые были задействованы. Николай Смирнов и Евгений Куйвашев в Сухом Логу — 2014 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда все закончили, мне из федерального министерства позвонили: «Какое право вы имели запускать водовод ниже 20 градусов?». По нормативам действительно это нельзя делать, но город мог остаться без воды и на более продолжительное время, если бы мы ждали потепления. Был риск, что вода не пойдет. И в последний момент меня осенило, что надо сделать отверстия в трубах, чтобы воздух выходил, чтобы не было замораживания. Мы тогда деньгами скинулись — у кого сколько было, — купили электрические дрели, просверлили эти отверстия, воздух стравливали и вода пошла. — Как вы министром стали? — Юрий Петрович Шевелев принял решение о переходе на другую работу, я в это время был в отпуске, и приходит SMS, что «вы назначены исполняющим обязанности». У меня до конца отпуска оставалось несколько дней, выхожу, приступаю к обязанностям. Это был август, а 1 ноября я был назначен министром. — Это ведь было еще при Мишарине. Тяжело потом срабатывались с Куйвашевым (стал губернатором в мае 2012-го)? — Евгений Владимирович всегда был достаточно интересной личностью. Строгий, очень жесткий, но доброжелательный к тем, кому он доверяет и с кем работает. Сказать, что я в один момент стал человеком его команды, наверное, неправильно. Он меня практически не знал до этого момента. Хотя мы пересекались на совещаниях, когда он еще был мэром Тюмени и возглавлял всероссийский комитет по энергосбережению и эффективности. Потом, когда я ему напомнил, где мы с ним виделись, он удивился: «Почему мне об этом не рассказывал». Встреча Куйвашева с горожанами в приемной Путина в 2013 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Он посмотрел, оценил, оставил [меня] работать в своей команде. Раз я столько времени пробыл министром, значит оправдывал то доверие, которое он оказал мне. — Интересна ваша оценка, как он менялся со временем. — Он стал доверять принятие решений своим подчиненным. Если первое время был жесткий контроль, то сейчас губернатор дает целевые направления, и, как по ним следовать, уже должны определять заместители и министры. Это в плане работы. А в человеческом плане… Наверное, он стал менее резким в принятии решений. — Вспомните основные вызовы за эти 13 лет? — При создании министерства нужно было первым делом обеспечить людей теплом и водой. Второе — ускоренная замена лифтов. Третье — капремонт в многоквартирных домах (когда это все только начиналось, не было подрядчиков, УК бесконтрольно нанимали их сами). Далее — программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (первые шесть лет ею занималось минЖКХ). Пожары — тоже вызов. Программа по ветхому жилью заработала в регионе в конце «нулевых» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Никто особо не знал, но, когда были последние мощные пожары (в 2023 году — прим. ред.), энергоблоки Рефтинской ГРЭС останавливались. То, что это не ушло в СМИ, — показатель эффективности работы министерства, что мы достаточно быстро отрегулировали этот вопрос. Были и майские снегопады прошлого года, когда электросети полегли в таком объеме… Есть вот такие точечные вызовы, а есть такие, на которые отвечаешь годами. — А экологическая (ее еще называют мусорной — прим. ред.) реформа? — Да, это тоже вызов. Я не совсем согласен с тем, как эта реформа реализуется, точнее, с законодательством, в рамках которого мы должны действовать… Нельзя все перекладывать на потребителя, здесь необходимо более активное участие федерации в строительстве крупных объектов. Замена контейнеров, покупка мусоровозов — это все понятно. Но вот, например, в строительстве заводов должно принимать участие и государство. — Чем можете гордиться? — Мне и моей команде удалось выстроить систему. Не сказать, что она идеальная, но исполнительная власть работает в тех рамках законодательства, которое принято. В частности, наша программа капремонта многоквартирных домов считается одной из лучших в стране. Выездное заседание правительства в Краснотурьинске, 2016 год Фото: Анна Майорова © URA.RU При реализации экологической реформы нам удалось избежать конфликтов, которые были во многих других субъектах — в том числе благодаря решению, что мы на год позже вступаем в реформу. Посмотрели чужие шаги, ошибки и успехи. В рамках программы по формированию комфортной городской среды у нас в каждом городе где-то благоустроены набережные или отремонтированы скверы, парки, дворы. И я чувствую, что есть доверие между органами местного самоуправления и министерством. Свердловская область входит в тройку субъектов по объему газификации, люди от этого живут лучше. Понятно, что за раз все сделать невозможно, но у нас построено за последние четыре года более 2600 км газовых сетей. Для сравнения: за все предыдущее время с 1990-х было построено меньше. Очень приятно, что было подписано соглашение между «Газпромом» и нашим правительством — то есть между [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером и губернатором (в декабре 2023-го — прим. ред.). Мы с этой идеей обращались еще к Росселю. Когда я поехал в «Газпром», мне сказали: «Вы первый [региональный] министр, который стоит у нас тут в кабинетах (центрального офиса — прим. ред.)». — А что сделать не успели? — Прежде всего донести до людей, что же входит в стоимость коммунальных услуг. Когда я встречался с жителями, говорил: «Вот вы за тепло отдали сумму, колоссальную сумму денег. Вы понимаете, что в этой сумме зарплата шахтеров, газовиков» — «Какое отношение шахтер на Кузбассе имеет к моему теплу?» — «У вас тепло от угольной котельной? Да. А уголь они закупают? Допустим, на Кузбассе. В стоимость угля входит заработная плата шахтера. То есть если вы не будете оплачивать тепло, значит шахтер не получит заработную плату». Все удивляются. Или такой пример, который я часто привожу. Вода плохого качества. Но вы же покупаете воду в магазине. А то, что стоимость воды в магазине в 1000 раз больше стоимости воды, которая бежит из-под крана, никто не понимает. И говорят: «Вот пускай сначала будет вода хорошего качества, а потом мы, может быть, и будем платить». Я понимаю, что действительно тяжело отдавать деньги, тем более что средняя заработная плата у нас не самая высокая. Но цена ресурса не может зависеть от зарплаты того, кто потребляет. Первая ассамблея депутатской вертикали, 2017 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Да, государство субсидирует малоимущих, но на мой взгляд, надо более активно заниматься установлением экономически обоснованных тарифов — чтобы бюджетные деньги пускать не на компенсацию разницы в тарифах, а именно на субсидирование малоимущих. Если сейчас мы сдерживаем тарифы, мы помогаем всем. Кто больше всего потребляет воды и тепла? Наиболее обеспеченные, у которых есть сауны, теплые полы и так далее. А менее обеспеченные [граждане] более рационально относятся к энергоресурсам. То есть они меньше получают поддержки. А если установить экономически обоснованный тариф, а помогать только тем, кто не может оплачивать, будет бОльшая социальная справедливость. Это основное. Тяжело в работе было и принимать не всегда популярные, но необходимые решения — чтобы обеспечить их качественными коммунальными услугами. Из других задач, которые будут стоять перед моим преемником — кто бы им ни стал — замена сетей. По поручению президента в 2023 году начала действовать федеральная программа. — К вопросу о грядущем повышении тарифов. В октябре стало известно, что Екатеринбург в 2025-м хочет перейти в новую ценовую зону по теплу (так называемая «альткотельная»). — В Минэнерго РФ в декабре была направлена заявка. Рассмотреть ее должны в течение трех месяцев. Если вопросов не будет, схема заработает не ранее, чем с 1 июля. Новость по теме В Свердловской области резко вырастут тарифы ЖКХ: главное из заявления министра — Еще все сейчас обсуждают, что прямо перед уходом вы подписали изменения в программу по обращению с твердыми коммунальными отходами до 2030 года. Что поменялось? — Во-первых, программа утверждена после обсуждения, которое длилось больше месяца. Месяц назад я не планировал уходить, не подгадывал даты. Это просто текущая работа. Теоретически я мог оставить это подписание на первый рабочий день нового исполняющего обязанности, но это было бы неправильно и некорректно. Во-вторых, я бы не сказал, что там есть что-то новое. Все зациклены, говорят только про кластер в Сысерти. Извините, но у нас за время экологической реформы построен и запущен в Краснотурьинске завод, в ближайшее время будет запущен в Нижнем Тагиле завод (один из самых современных в стране), запущена линия в Алапаевске, в Лесном, в Каменске-Уральском, строится еще завод в Камышлове. Но про это тишина. — Если обращаться к точечным проблемам. Когда будет нормальная вода в Первоуральске? — А давайте сейчас приедем туда и откроем кран — вода будет идти нормальная. Основные проблемы решены. Были проблемы краткосрочные. Первая — когда высох пруд и этого объема воды не хватало. Включили дополнительный резервный водовод из Ревды, а он такой объем никогда не прокачивал, и на стенках скопились грязь, ржавчина — и это все пошло в трубу. Сейчас с водой более-менее нормально. Зима малоснежная, но я все-таки надеюсь, что снег к весне выпадет и все водоемы будут заполнены. Хотя они и сейчас заполнены уже выше того уровня, который необходим. Поэтому я уверен, что тут все будет нормально. В последнее время Первоуральск — горячая точка на свердловской карте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У нас совместно с администрацией города разработана программа по обеспечению качественной питьевой водой жителей Первоуральска. Там несколько этапов. Краткосрочный (один-два года): установка фильтров в домах, закупка техники для прочистки коллекторов. Более долгосрочный план (на пятилетку) предполагает переброску дополнительных объемов воды в Верхне-Шайтанский пруд, потому что основная проблема началась, когда он высох. Есть еще третий этап — создание новых водохранилищ, которые бы питали Первоуральск и Екатеринбург. Это дорогостоящее мероприятие. Я думаю, в нынешних финансовых условиях проект не реализуем, но проект прорабатывается. Совместно с министерством природных ресурсов, администрациями этих двух городов. — Местный «Водоканал» отдадут в концессию? Борьба за контроль над предприятием в прошлом году была очень жесткая — с уголовными делами, посадками (выиграл ее в итоге контролирующий «Водоканал» Екатеринбурга миллиардер Виталий Кочетков — прим. ред.). — Я знаю, что модель концессии прорабатывается, готовится документация. Но при ставке ЦБ в 20% я не думаю, что администрация объявит конкурс. — Какие еще города ожидают такие же крупные инвестиции в водную инфраструктуру? — В Ревде в наступившем году закончится строительство станции очистки канализационных стоков, а до этого там появились два крупных объекта — станция очистки питьевого водоснабжения, одна из самых современных, и станция очистки канализационных стоков. Дальше будем заниматься сетями. Понятно, что надо сделать новый магистральный водовод от станции. Новость по теме «Это второе метро»: мэрия Екатеринбурга выдвинула условие олигархам в борьбе за главный актив Вообще, мы за последнее время более 30 станций очистки питьевого водоснабжения построили в Свердловской области. Это колоссальный объем — где-то за счет федеральных средств, где-то за счет областных. И в больших городах, и в небольших, в сельских населенных пунктах. Задача на ближайшее время — это, конечно, перевести Североуральск от использования шахтных вод на Ваграновский подземный источник водоснабжения. Минприроды с нашим министерством провели исследования, уже определили запасы и с этого года уже администрация предусмотрела средства в бюджете на разработку проекта документации. В этом году должны ввести станции очистки питьевого водоснабжения в Волчанске и Буланаше. Еще переводим Полевской с открытой системы водоснабжения из Чусовой на подземные источники, проект уже есть. Качество воды в городе повысится. Мы сильно не озвучивали, но в связи с тем, что прошлый год был сухой и маловодный, зацвели торфяники — оттуда, где берет начало река Чусова. Полевской — первый населенный пункт по течению Чусовой, вода подкрашенная, красноватого цвета, она пришла в систему водоснабжения. Поэтому летом 2024-го были ограничения поставки горячей воды, чтобы холодная вода была надлежащего качества. Заседание правительства, 2016 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дальше мы включили раньше подкачку [воды] из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область — прим. ред.) и ею разбавили воду в Чусовой. В результате своевременно начали отопительный сезон, воды хватило на отопление, на все. Сейчас вода нормальная, похолодало и цветение прекратилось. Следующий год будет более спокойным, воды много. И наша задача за два-три года Полевской перевести на подземные источники. Ну, а этот объем воды, который потреблял Полевской, пойдет вниз по течению и как-то восполнит в том числе потребности Екатеринбурга. — Что посоветуете следующему министру? — Единственное — никогда не обманывать. Пообещал — выполни. Если ты сомневаешься, что можешь выполнить, не обещай. Именно поэтому мне удалось выстроить отношения с федеральными структурами. Если я говорю, что мне нужны деньги на это, на это, на это, я обещаю, что это будет сделано. И это будет сделано. И качество работы никогда не вызывало вопросов. Всероссийский конкурс малых городов: больше, чем Свердловская область, [денег] получили единицы — Татарстан, Подмосковье. Полновесной замены Смирнову у Евгения Куйвашева пока нет Фото: Илья Московец © URA.RU Но все на федеральном уровне отмечают, что качество и те объекты, которые сделаны по программе благоустройства… Таких объектов нет. Эти отношения, надеюсь, с моим уходом не пропадут. — Некоторые наши собеседники в частных разговорах называли вас едва ли не богатейшим членом свердловского правительства. Прокомментируете? — Понятно, что министр — не самый бедный человек. И для жителей Свердловской области заработная плата министра — высокая зарплата. Но и соотношение ответственности… У меня квартира в обыкновенной десятиэтажке, машина (Mitsubishi Outlander 2011 года), дача (не элитная). Все. И это на семью. Имущества за рубежом у меня нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Николай Смирнов — герой главной политической сенсации начала 2025 года. Сразу после новогодних праздников было объявлено о его уходе с поста министра энергетики и ЖКХ, который он занимал с 2011 года, при двух губернаторах. В своем первом интервью после отставки Смирнов признался URA.RU, что не планировал такой сценарий, и раскрыл некоторые детали прощального разговора с губернатором Евгением Куйвашевым. Еще отчитался, что сделал (и не успел) за 13 лет, объяснил, почему рост коммунальных тарифов — неизбежность, а также озвучил, что будет с водой в Екатеринбурге и других свердловских городах. В самом конце — ответ на популярный слух о несметных богатствах. Эмоционально Смирнов еще не отошел. До сих пор говорит как министр, при описании планов употребляя «мы» и тут же себя поправляя. А еще продолжает рассказывать свердловчанам о работе минЖКХ в своих соцсетях (которые ведет лично, в отличие от многих других коллег). Но признается: эти посты — заготовленные заранее «отложки». — Николай Борисович, чем вы сейчас занимаетесь? — Есть определенные планы на ближайшее будущее, улаживаю некоторые детали. Но говорить об этом пока не могу. Обозначу лишь, что далеко от отрасли, которой занимался, не уйду. Буду в родном регионе. Думаю, что какого-то отдыха, мини-отпуска у меня не будет. Во-первых, все равно звонки от глав [городов] идут, советы, консультации… Но я сразу сказал сотрудникам: у вас есть исполняющий обязанности [министра], все решения на нем, я могу быть только в качестве подсказки. — Информация о вашей отставке появилась 13 января. Когда вы узнали, что принято такое решение? — В конце предыдущей недели. Губернатор — я к нему с очень большим уважением — поблагодарил за работу, которую я проделал, положительно оценил изменения, которые в курируемых отраслях происходят, объем привлеченных [в регион] федеральных средств. Спокойный, хороший разговор [получился]. Весь день 13-го провел на работе, даже чуть задержался — до пол-одиннадцатого. Потому что надо было подписать все документы, которые должен был подписать я. Чтобы не перекладывать на исполняющего обязанности, он еще не во все вник. Да и ответственность я привык брать на себя. После этого я собрал вещи и ушел. — Много вещей? За 13-то лет… — Три-четыре сумки. Икона, несколько подарков, книги — все. Фонтанчик оставил. И цветы тоже. Надеюсь, следующий, кто займет этот кабинет, сохранит ауру, зелень… — Вы готовились к тому, что придется писать заявление [по собственному]? — Нет. В то же время я понимал, что это место не вечное, все равно когда-то придется уйти. Конечно, когда работе и конкретно этому министерству было отдано почти 20 лет, переходить в любой иной статус достаточно тяжело. Но мне не 18 лет, я осознаю, что министерству и правительству надо дальше развиваться. И я уверен: система, выстроенная вместе с губернатором, продолжит функционировать, выполнять задачи, которые стоят. В жизни у всех что-то меняется. Иначе это из реки становится болотом. — Губернатор объяснил вам причину отставки? — Следующий вопрос. — Но все же из общения с губернатором какое у вас сложилось впечатление, он это решение принял по зависящим от него обстоятельствам? — Евгений Владимирович никогда не рассказывает все детали, это его умение. Губернатор объявил решение, которое принято, поблагодарил меня за работу. Он действительно ценит, что я сделал, понимает, что сразу заменить меня невозможно — как и любого человека, который столько лет работал. Сказал, что он всегда на связи. — Популярна версия, что ваша отставка может быть связана с уголовным делом против вашего заместителя Андрея Кислицына (сейчас в СИЗО, был задержан за взятку в апреле 2024-го — прим. ред.). Даже сравнивают вашу ситуацию с увольнением министра транспорта Старкова, которому, как казалось, губернатор дал спокойно уйти в ноябре 2023-го, но которого впоследствии все равно задержали (Старков сейчас под подпиской о невыезде, он сознался в коррупции — прим. ред.). — Нет, с Кислицыным это никак не связано. Все-таки прошло девять или десять месяцев. — Вы с ним говорили после ареста — через адвокатов или как-то еще? — Нет. — А вы понимаете подоплеку его дела? — Только из СМИ, в том числе вашего. — С вами было какое-то общение у силовых структур после задержания Кислицына? — Естественно. Задавали вопросы о нем — что, где и как. Руководитель ведь несет ответственность за своих подчиненных. — Лично к вам были вопросы? — По мне вопросов не задавали. Это было через месяц после задержания [Кислицына]. Больше общения не было. — Перед Новым годом внезапно уволился ваш первый заместитель [Игорь] Чикризов. Почему? Звучала версия, что это как-то связано с обысками, которые у него, возможно, прошли летом. — Он ушел по обстоятельствам личного характера, которые я не могу озвучивать из этических соображений. Для него арест Кислицына тоже был стрессом. — Тяжело прощались с коллективом? — Да, я собрал [13 января] сотрудников, пожелал всем удачи. Сказал спасибо за работу, я всегда на связи, если нужны будут какие-то советы, всегда помочь, подсказать. Но уже влезать в деятельность министерства я не буду. Ну и не имею права. — Наверняка были подарки. — Есть такая примета — на счастье: когда человек куда-то переходит, ему дарят монетку. — А какие-нибудь запоминающиеся напутствия? — Самые [запоминающиеся] — слезы на глазах сотрудников, ну и на моих тоже (в этот момент наш собеседник едва не прослезился — прим. ред.). — Для коллег ваш уход стал неожиданностью? — Для всех это было неожиданностью. — Устраивали отходную? — Нет. Я не особо пьющий. Руководителей министерств собрал в понедельник вечером после работы, посидели у меня в кабинете, просто поговорили, повспоминали… С теми [министрами], кто в отпусках, поговорили по телефону. Получил много сообщений от глав [городов], просьб быть на связи. — Из корпоративных чатов вышли? — Еще нет. Договорились, что выйду после того, как будет назначен новый министр. Да, самое эмоциональное — прощание с коллективом, видеть слезы на их глазах. И второе, когда я писал в чате главам. Я не контролировал, все не все мне ответили, но было очень много слов, просьб быть на связи… — Мы в «Слухах» анонсировали, что в 2025-м вообще стоит ждать кадровых изменений в правительстве — даже более серьезных, чем в 2024-м. По вашей оценке, действительно стоит к этому готовиться? — Чего-то масштабного, думаю, не будет. Но любая система требует обновления, тем более сейчас новые национальные проекты, новые задачи, цели, поэтому вполне возможно, что Евгений Владимирович примет решение по усилению тех или иных направлений. Например, он недавно воссоздал департамент по делам молодежи. Как-то тихо прошло, но это как раз реакция на новые национальные проекты. — Известно, что у вас за годы работы появилось много друзей в правительствах разных регионов, в федеральных структурах. Звали? — Да. Не буду называть фамилий. Говорили, что, если нужна какая-то помощь, в том числе с трудоустройством, могу обращаться. Это мои товарищи из других регионов. А что касается федеральных органов, оттуда приглашения приходили ранее. — Готовы переезжать? — Пока не рассматриваю [такой вариант]. Чувствую, что я здесь [в Свердловской области] на своем месте. — А звал к себе [оренбургский губернатор, бывший свердловский премьер Денис] Паслер? — Пропущу [этот вопрос]. — Вас одно время называли именно «паслеровским» человеком. — Я человек Свердловской области. Вы правильно писали, что ни к одному из политических кланов я не отношусь. Дениса Владимировича я уважаю, но в правительство я пришел все-таки раньше, чем он. Когда я был заместителем министра (в конце «нулевых» — прим. ред.), он возглавлял «Газэкс», одну из курируемых мною организаций. И уже тогда у нас были хорошие, рабочие отношения. Мы тесно работали. — Кто вас привел в правительство? Нам говорили, что [тогдашний вице-премьер Виктор] Штагер. — Нет, приглашал меня Эдуард Эргартович [Россель, губернатор]. В 2008 году он создал самостоятельное министерство энергетики и ЖКХ, поскольку ситуация в коммунальном комплексе была очень тяжелой. Я прекрасно помню, что в первый год нам ставили задачу постараться (!) начать отопительный сезон к ноябрьским праздникам. Сейчас мы эту работу должны завершать уже к октябрю — и то если теплая погода. Если кто помнит те времена, холодная вода в малых городах подавалась по часам. Горячей воды во многих небольших городах летом вообще не было. А Екатеринбург назывался долиной гейзеров: было по 50-60 прорывов труб с высоким выбросом воды при опрессовках, которые проводились по пять раз за лето. Колоссальные долги, вывод денег частными расчетными центрами. Ну и вообще как таковой системы жилищно-экономического хозяйства не было. В те годы, я помню, дни, иногда недели проводил на территориях, чтобы выстроить эту систему или выправить ту или иную ситуацию. — Известная история, как вы девять месяцев жили в Артемовском (с конца 2009-го) — уже при [губернаторе Александре] Мишарине. — Это его родной город. В ноябре он приехал туда и увидел, что система теплоснабжения фактически не функционировала: участки были перемерзшие, тепла не было ни в домах, ни в социальной сфере. И принял решение, что заместитель министра (то есть я) переезжает туда для выхода из кризиса, чтобы люди не замерзли. Формально я не был главой города, но решения — в том числе и ряд финансовых — для устранения этих аварий принимал я. Параллельно никто с меня обязанностей замминистра не снимал, поэтому документы из министерства мне привозили прямо в гостиницу, там же проводил совещания с главами других городов, селекторные совещания. А сразу после Артемовского — в 2010-м — неделю жил в Баранче. Еще помню случай в Солдатке в начале 2011-го. В новогодние праздники из-за человеческого фактора остановилась мазутная котельная, которая отапливала весь поселок. До сих пор водитель вспоминает: шел по улице, встретил местных жителей, те говорят «нас все бросили». А он: «Как все бросили? Тут же министр (Смирнов был „и. о.“ — прим. ред.) даже приехал!» — «Да какой он министр, это слесарь наш местный, который тут работает». — Был ведь еще Сухой Лог в 2014-м (спустя два с половиной года после назначения Смирнова министром — прим. ред.). — Там была задача обеспечить [город] водой. Водовод, который был построен еще в советские годы, начал разрушаться. К тому времени уже мы понимали, что ситуация непростая, разработали проектно-сметную документацию, начались работы по строительству нового водовода, но произошла авария. Потом было принято решение сначала пробросить резервную ветку, чтобы обеспечить город водой, а потом уже параллельно начинать строить нормальный водовод. Аномалия была в том, что мы строили в 40-градусный мороз, а в точке забора воды было минус 47. Я с большим уважением отношусь к мастерству всех людей, которые были задействованы. Когда все закончили, мне из федерального министерства позвонили: «Какое право вы имели запускать водовод ниже 20 градусов?». По нормативам действительно это нельзя делать, но город мог остаться без воды и на более продолжительное время, если бы мы ждали потепления. Был риск, что вода не пойдет. И в последний момент меня осенило, что надо сделать отверстия в трубах, чтобы воздух выходил, чтобы не было замораживания. Мы тогда деньгами скинулись — у кого сколько было, — купили электрические дрели, просверлили эти отверстия, воздух стравливали и вода пошла. — Как вы министром стали? — Юрий Петрович Шевелев принял решение о переходе на другую работу, я в это время был в отпуске, и приходит SMS, что «вы назначены исполняющим обязанности». У меня до конца отпуска оставалось несколько дней, выхожу, приступаю к обязанностям. Это был август, а 1 ноября я был назначен министром. — Это ведь было еще при Мишарине. Тяжело потом срабатывались с Куйвашевым (стал губернатором в мае 2012-го)? — Евгений Владимирович всегда был достаточно интересной личностью. Строгий, очень жесткий, но доброжелательный к тем, кому он доверяет и с кем работает. Сказать, что я в один момент стал человеком его команды, наверное, неправильно. Он меня практически не знал до этого момента. Хотя мы пересекались на совещаниях, когда он еще был мэром Тюмени и возглавлял всероссийский комитет по энергосбережению и эффективности. Потом, когда я ему напомнил, где мы с ним виделись, он удивился: «Почему мне об этом не рассказывал». Он посмотрел, оценил, оставил [меня] работать в своей команде. Раз я столько времени пробыл министром, значит оправдывал то доверие, которое он оказал мне. — Интересна ваша оценка, как он менялся со временем. — Он стал доверять принятие решений своим подчиненным. Если первое время был жесткий контроль, то сейчас губернатор дает целевые направления, и, как по ним следовать, уже должны определять заместители и министры. Это в плане работы. А в человеческом плане… Наверное, он стал менее резким в принятии решений. — Вспомните основные вызовы за эти 13 лет? — При создании министерства нужно было первым делом обеспечить людей теплом и водой. Второе — ускоренная замена лифтов. Третье — капремонт в многоквартирных домах (когда это все только начиналось, не было подрядчиков, УК бесконтрольно нанимали их сами). Далее — программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (первые шесть лет ею занималось минЖКХ). Пожары — тоже вызов. Никто особо не знал, но, когда были последние мощные пожары (в 2023 году — прим. ред.), энергоблоки Рефтинской ГРЭС останавливались. То, что это не ушло в СМИ, — показатель эффективности работы министерства, что мы достаточно быстро отрегулировали этот вопрос. Были и майские снегопады прошлого года, когда электросети полегли в таком объеме… Есть вот такие точечные вызовы, а есть такие, на которые отвечаешь годами. — А экологическая (ее еще называют мусорной — прим. ред.) реформа? — Да, это тоже вызов. Я не совсем согласен с тем, как эта реформа реализуется, точнее, с законодательством, в рамках которого мы должны действовать… Нельзя все перекладывать на потребителя, здесь необходимо более активное участие федерации в строительстве крупных объектов. Замена контейнеров, покупка мусоровозов — это все понятно. Но вот, например, в строительстве заводов должно принимать участие и государство. — Чем можете гордиться? — Мне и моей команде удалось выстроить систему. Не сказать, что она идеальная, но исполнительная власть работает в тех рамках законодательства, которое принято. В частности, наша программа капремонта многоквартирных домов считается одной из лучших в стране. При реализации экологической реформы нам удалось избежать конфликтов, которые были во многих других субъектах — в том числе благодаря решению, что мы на год позже вступаем в реформу. Посмотрели чужие шаги, ошибки и успехи. В рамках программы по формированию комфортной городской среды у нас в каждом городе где-то благоустроены набережные или отремонтированы скверы, парки, дворы. И я чувствую, что есть доверие между органами местного самоуправления и министерством. Свердловская область входит в тройку субъектов по объему газификации, люди от этого живут лучше. Понятно, что за раз все сделать невозможно, но у нас построено за последние четыре года более 2600 км газовых сетей. Для сравнения: за все предыдущее время с 1990-х было построено меньше. Очень приятно, что было подписано соглашение между «Газпромом» и нашим правительством — то есть между [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером и губернатором (в декабре 2023-го — прим. ред.). — А что сделать не успели? — Прежде всего донести до людей, что же входит в стоимость коммунальных услуг. Когда я встречался с жителями, говорил: «Вот вы за тепло отдали сумму, колоссальную сумму денег. Вы понимаете, что в этой сумме зарплата шахтеров, газовиков» — «Какое отношение шахтер на Кузбассе имеет к моему теплу?» — «У вас тепло от угольной котельной? Да. А уголь они закупают? Допустим, на Кузбассе. В стоимость угля входит заработная плата шахтера. То есть если вы не будете оплачивать тепло, значит шахтер не получит заработную плату». Все удивляются. Или такой пример, который я часто привожу. Вода плохого качества. Но вы же покупаете воду в магазине. А то, что стоимость воды в магазине в 1000 раз больше стоимости воды, которая бежит из-под крана, никто не понимает. И говорят: «Вот пускай сначала будет вода хорошего качества, а потом мы, может быть, и будем платить». Да, государство субсидирует малоимущих, но на мой взгляд, надо более активно заниматься установлением экономически обоснованных тарифов — чтобы бюджетные деньги пускать не на компенсацию разницы в тарифах, а именно на субсидирование малоимущих. Если сейчас мы сдерживаем тарифы, мы помогаем всем. Кто больше всего потребляет воды и тепла? Наиболее обеспеченные, у которых есть сауны, теплые полы и так далее. А менее обеспеченные [граждане] более рационально относятся к энергоресурсам. То есть они меньше получают поддержки. А если установить экономически обоснованный тариф, а помогать только тем, кто не может оплачивать, будет бОльшая социальная справедливость. Это основное. Тяжело в работе было и принимать не всегда популярные, но необходимые решения — чтобы обеспечить их качественными коммунальными услугами. Из других задач, которые будут стоять перед моим преемником — кто бы им ни стал — замена сетей. По поручению президента в 2023 году начала действовать федеральная программа. — К вопросу о грядущем повышении тарифов. В октябре стало известно, что Екатеринбург в 2025-м хочет перейти в новую ценовую зону по теплу (так называемая «альткотельная»). — В Минэнерго РФ в декабре была направлена заявка. Рассмотреть ее должны в течение трех месяцев. Если вопросов не будет, схема заработает не ранее, чем с 1 июля. — Еще все сейчас обсуждают, что прямо перед уходом вы подписали изменения в программу по обращению с твердыми коммунальными отходами до 2030 года. Что поменялось? — Во-первых, программа утверждена после обсуждения, которое длилось больше месяца. Месяц назад я не планировал уходить, не подгадывал даты. Это просто текущая работа. Теоретически я мог оставить это подписание на первый рабочий день нового исполняющего обязанности, но это было бы неправильно и некорректно. Во-вторых, я бы не сказал, что там есть что-то новое. Все зациклены, говорят только про кластер в Сысерти. Извините, но у нас за время экологической реформы построен и запущен в Краснотурьинске завод, в ближайшее время будет запущен в Нижнем Тагиле завод (один из самых современных в стране), запущена линия в Алапаевске, в Лесном, в Каменске-Уральском, строится еще завод в Камышлове. Но про это тишина. — Если обращаться к точечным проблемам. Когда будет нормальная вода в Первоуральске? — А давайте сейчас приедем туда и откроем кран — вода будет идти нормальная. Основные проблемы решены. Были проблемы краткосрочные. Первая — когда высох пруд и этого объема воды не хватало. Включили дополнительный резервный водовод из Ревды, а он такой объем никогда не прокачивал, и на стенках скопились грязь, ржавчина — и это все пошло в трубу. Сейчас с водой более-менее нормально. Зима малоснежная, но я все-таки надеюсь, что снег к весне выпадет и все водоемы будут заполнены. Хотя они и сейчас заполнены уже выше того уровня, который необходим. Поэтому я уверен, что тут все будет нормально. У нас совместно с администрацией города разработана программа по обеспечению качественной питьевой водой жителей Первоуральска. Там несколько этапов. Краткосрочный (один-два года): установка фильтров в домах, закупка техники для прочистки коллекторов. Более долгосрочный план (на пятилетку) предполагает переброску дополнительных объемов воды в Верхне-Шайтанский пруд, потому что основная проблема началась, когда он высох. Есть еще третий этап — создание новых водохранилищ, которые бы питали Первоуральск и Екатеринбург. Это дорогостоящее мероприятие. Я думаю, в нынешних финансовых условиях проект не реализуем, но проект прорабатывается. Совместно с министерством природных ресурсов, администрациями этих двух городов. — Местный «Водоканал» отдадут в концессию? Борьба за контроль над предприятием в прошлом году была очень жесткая — с уголовными делами, посадками (выиграл ее в итоге контролирующий «Водоканал» Екатеринбурга миллиардер Виталий Кочетков — прим. ред.). — Я знаю, что модель концессии прорабатывается, готовится документация. Но при ставке ЦБ в 20% я не думаю, что администрация объявит конкурс. — Какие еще города ожидают такие же крупные инвестиции в водную инфраструктуру? — В Ревде в наступившем году закончится строительство станции очистки канализационных стоков, а до этого там появились два крупных объекта — станция очистки питьевого водоснабжения, одна из самых современных, и станция очистки канализационных стоков. Дальше будем заниматься сетями. Понятно, что надо сделать новый магистральный водовод от станции. Вообще, мы за последнее время более 30 станций очистки питьевого водоснабжения построили в Свердловской области. Это колоссальный объем — где-то за счет федеральных средств, где-то за счет областных. И в больших городах, и в небольших, в сельских населенных пунктах. Задача на ближайшее время — это, конечно, перевести Североуральск от использования шахтных вод на Ваграновский подземный источник водоснабжения. Минприроды с нашим министерством провели исследования, уже определили запасы и с этого года уже администрация предусмотрела средства в бюджете на разработку проекта документации. В этом году должны ввести станции очистки питьевого водоснабжения в Волчанске и Буланаше. Еще переводим Полевской с открытой системы водоснабжения из Чусовой на подземные источники, проект уже есть. Качество воды в городе повысится. Мы сильно не озвучивали, но в связи с тем, что прошлый год был сухой и маловодный, зацвели торфяники — оттуда, где берет начало река Чусова. Полевской — первый населенный пункт по течению Чусовой, вода подкрашенная, красноватого цвета, она пришла в систему водоснабжения. Поэтому летом 2024-го были ограничения поставки горячей воды, чтобы холодная вода была надлежащего качества. Дальше мы включили раньше подкачку [воды] из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область — прим. ред.) и ею разбавили воду в Чусовой. В результате своевременно начали отопительный сезон, воды хватило на отопление, на все. Сейчас вода нормальная, похолодало и цветение прекратилось. Следующий год будет более спокойным, воды много. И наша задача за два-три года Полевской перевести на подземные источники. Ну, а этот объем воды, который потреблял Полевской, пойдет вниз по течению и как-то восполнит в том числе потребности Екатеринбурга. — Что посоветуете следующему министру? — Единственное — никогда не обманывать. Пообещал — выполни. Если ты сомневаешься, что можешь выполнить, не обещай. Именно поэтому мне удалось выстроить отношения с федеральными структурами. Если я говорю, что мне нужны деньги на это, на это, на это, я обещаю, что это будет сделано. И это будет сделано. И качество работы никогда не вызывало вопросов. Всероссийский конкурс малых городов: больше, чем Свердловская область, [денег] получили единицы — Татарстан, Подмосковье. Но все на федеральном уровне отмечают, что качество и те объекты, которые сделаны по программе благоустройства… Таких объектов нет. Эти отношения, надеюсь, с моим уходом не пропадут. — Некоторые наши собеседники в частных разговорах называли вас едва ли не богатейшим членом свердловского правительства. Прокомментируете? — Понятно, что министр — не самый бедный человек. И для жителей Свердловской области заработная плата министра — высокая зарплата. Но и соотношение ответственности… У меня квартира в обыкновенной десятиэтажке, машина (Mitsubishi Outlander 2011 года), дача (не элитная). Все. И это на семью. Имущества за рубежом у меня нет.