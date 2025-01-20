«Никакого запаха гари»: в райдере лидера «Мумий тролля» нашли скрытый смысл

Лидер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко представил райдер для своего нового турне. В нем он акцентировал внимание на том, что в его окружении не должно быть запаха гари и сигарет.
«Илья Лагутенко выкатил заказчикам свой райдер на новое турне. Никакого запаха гари и сигарет рядом», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в райдере указано, что он будет передвигаться в компании некурящего водителя, и просит запретить курение во всех местах, включая отели и концертные площадки. Гонорар за выступление составляет 8,5 миллионов рублей, и заказчику предстоит покрыть дополнительные расходы на визы, трансферы и другие нужды.
Лагутенко предпочитает летать только в бизнес-классе, в то время как его команда — в экономе. Он также требует чистую машину, которую нужно мыть при плохой погоде. В отеле артист хочет пятизвездочные условия, включая закуски, воду и массажиста. В гримерке должны быть — 12 бутылок пива, йогурты, хумус и жевательные резинки без сахара, передали в telegram-канале.
Илья Лагутенко решил начать гастроли, чтобы восстановить свой дом в Калифорнии, сгоревший в результате пожаров. По информации Mash, рокеру нужно провести как минимум 40 концертов, поскольку его дом в Биг-Роке полностью уничтожен. У него осталась только земля, и если он будет восстанавливать все в прежнем виде, это обойдется в 700-800 тысяч долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.