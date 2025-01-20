«Никакого запаха гари»: в райдере лидера «Мумий тролля» нашли скрытый смысл

Лидер «Мумий тролль» представил райдер с пожеланием об отсутствии запаха гари
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Гонорар за выступление группы «Мумий Тролль» составляет 8,5 миллионов рублей, пишет Mash
Гонорар за выступление группы «Мумий Тролль» составляет 8,5 миллионов рублей, пишет Mash Фото:

Лидер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко представил райдер для своего нового турне. В нем он акцентировал внимание на том, что в его окружении не должно быть запаха гари и сигарет.

«Илья Лагутенко выкатил заказчикам свой райдер на новое турне. Никакого запаха гари и сигарет рядом», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в райдере указано, что он будет передвигаться в компании некурящего водителя, и просит запретить курение во всех местах, включая отели и концертные площадки. Гонорар за выступление составляет 8,5 миллионов рублей, и заказчику предстоит покрыть дополнительные расходы на визы, трансферы и другие нужды.

Лагутенко предпочитает летать только в бизнес-классе, в то время как его команда — в экономе. Он также требует чистую машину, которую нужно мыть при плохой погоде. В отеле артист хочет пятизвездочные условия, включая закуски, воду и массажиста. В гримерке должны быть — 12 бутылок пива, йогурты, хумус и жевательные резинки без сахара, передали в telegram-канале.

Илья Лагутенко решил начать гастроли, чтобы восстановить свой дом в Калифорнии, сгоревший в результате пожаров. По информации Mash, рокеру нужно провести как минимум 40 концертов, поскольку его дом в Биг-Роке полностью уничтожен. У него осталась только земля, и если он будет восстанавливать все в прежнем виде, это обойдется в 700-800 тысяч долларов.

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Лидер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко представил райдер для своего нового турне. В нем он акцентировал внимание на том, что в его окружении не должно быть запаха гари и сигарет. «Илья Лагутенко выкатил заказчикам свой райдер на новое турне. Никакого запаха гари и сигарет рядом», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в райдере указано, что он будет передвигаться в компании некурящего водителя, и просит запретить курение во всех местах, включая отели и концертные площадки. Гонорар за выступление составляет 8,5 миллионов рублей, и заказчику предстоит покрыть дополнительные расходы на визы, трансферы и другие нужды. Лагутенко предпочитает летать только в бизнес-классе, в то время как его команда — в экономе. Он также требует чистую машину, которую нужно мыть при плохой погоде. В отеле артист хочет пятизвездочные условия, включая закуски, воду и массажиста. В гримерке должны быть — 12 бутылок пива, йогурты, хумус и жевательные резинки без сахара, передали в telegram-канале. Илья Лагутенко решил начать гастроли, чтобы восстановить свой дом в Калифорнии, сгоревший в результате пожаров. По информации Mash, рокеру нужно провести как минимум 40 концертов, поскольку его дом в Биг-Роке полностью уничтожен. У него осталась только земля, и если он будет восстанавливать все в прежнем виде, это обойдется в 700-800 тысяч долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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