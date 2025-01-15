Илья Лагутенко должен банку миллионы за сгоревший дом в Калифорнии

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Илья Лагутенко не получит компенсацию за то, что его дом в Калифорнии сгорел
Илья Лагутенко не получит компенсацию за то, что его дом в Калифорнии сгорел Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Фронтмена группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в 2018 году купил дом в Калифорнии, которая сейчас горит из-за лесных пожаров. Он потратил на это 2,8 млн долларов, однако 2,3 млн были заемными и американский банк не будет списывать ему долг из-за ситуации с пожарами. Об этом сообщил юрист Аслан Шереужев. 

«Что касается списания долга, то не думаю, что банковская система Америки сильно отличается от других стран, и рассчитывать на списание долга нет оснований», — заявил Шереужев, их слова передает aif.ru

Также адвокат Вадим Багатурия подтвердил, что певец не может рассчитывать на списание долга. Предметом банковской сделки были деньги и заемщик взял на себя определенные риски. Кроме того, ему не будет выплачена компенсация за потерю недвижимости, потому что все стихийные бедствия, катаклизмы в страховых компаниях по всему миру отнесены к форс-мажору. 

Илья Лагутенко приобрел роскошный особняк площадью 204 квадратных метра, расположенный на холме между Малибу и Лос-Анджелесом с видом на океан. Этот дом с тремя спальнями и несколькими ванными комнатами предназначался не для постоянного проживания, а для отдыха. Однако из-за лесных пожаров особняк сгорел. В результате лидер группы «Мумий Тролль» лишился не только дома, но и значительной суммы денег, которую он, вероятно, до сих пор не смог полностью возвратить банку после того, как взял займ. 

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Фронтмена группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в 2018 году купил дом в Калифорнии, которая сейчас горит из-за лесных пожаров. Он потратил на это 2,8 млн долларов, однако 2,3 млн были заемными и американский банк не будет списывать ему долг из-за ситуации с пожарами. Об этом сообщил юрист Аслан Шереужев.  «Что касается списания долга, то не думаю, что банковская система Америки сильно отличается от других стран, и рассчитывать на списание долга нет оснований», — заявил Шереужев, их слова передает aif.ru.  Также адвокат Вадим Багатурия подтвердил, что певец не может рассчитывать на списание долга. Предметом банковской сделки были деньги и заемщик взял на себя определенные риски. Кроме того, ему не будет выплачена компенсация за потерю недвижимости, потому что все стихийные бедствия, катаклизмы в страховых компаниях по всему миру отнесены к форс-мажору.  Илья Лагутенко приобрел роскошный особняк площадью 204 квадратных метра, расположенный на холме между Малибу и Лос-Анджелесом с видом на океан. Этот дом с тремя спальнями и несколькими ванными комнатами предназначался не для постоянного проживания, а для отдыха. Однако из-за лесных пожаров особняк сгорел. В результате лидер группы «Мумий Тролль» лишился не только дома, но и значительной суммы денег, которую он, вероятно, до сих пор не смог полностью возвратить банку после того, как взял займ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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